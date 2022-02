GeenStijl Zondagschool! We beginnen met dertig minuten docu over het Waarom van de Russische invasie. Kort antwoord: "It's complicated." En dat zeggen de multiple choice toetswerkjes van Maurice de Hond deze week ook. Dat het onacceptabel is dat Rusland is binnengevallen in Oekraïne, daar is Nederland het volkomen over eens (maar Forumland twijfelt). Er leeft een milde vrees dat dit conflict uitloopt op WOIII (maar GeenStijl twijfelt, die Russen zitten muurvast in hun eigen modder). Het Associatieverdrag met Oekraïne krijgt een vijfje van Nederland, mede omdat de angst voor invallen in Letland, Estland en Litouwen een dikke 7 scoort. Behalve Forumlanders vindt bijna niemand dat we slecht geïnformeerd worden over de oorlog (terwijl dat natuurlijk wel zo is, want alle verslaggeving gebeurt on the fly en minstens de helft van de informatie is nep, oud, bewerkt of voor propagandadoelen gefabriceerd). Wel geinig is dat Nederland geen enkel vertrouwen heeft in het SANCTIEWAPEN van de EU, die volgens een meerderheid ook onszelf zullen schaden (check je eerstvolgende gasrekening maar, inderdaad). Voorts hebben we geen zin om extra wapens en materiaal naar Kiev te sturen (want ja: wélke wapens en materieel?), is er iets minder tegenzin tegen vluchtelingenopvang en vindt Nederland over het volledige politieke bord gemeten dat we te weinig geïnvesteerd hebben in onze eigen defensie. Joh ende goh...

Zetelpeilings: Zijn er ook. Volt op halve kracht, VVD veert iets terug.

Oorlog Update: In navolging van meerdere Europese landen (waaronder Italië en Finland) sluit ook Nederland het luchtruim voor Russische toestellen.

Over democratie gesproken