Ens even kijken:

Een generaal ofzo van het Nederlandse leger wist van de week te vertellen dat een simulatie op de computer door de Russen in drie uur werd gewonnen omdat zij beter waren in langeafstandswapens.

NAVO leden willen wel de bescherming maar vertikken om daarvoor te betalen, verder hoorde ik al eerder geluiden dat het artikel vijf ook een beetje op losse schroeven staat want ja je bent verplicht te helpen maar er staat niet in welke vorm. Het is ook nog nooit getest en als het net zo traag en moeilijk verloopt als nu...

En ja, ik weet de heiligheid van artikel 5.

Wat mij ook dwarszit is dat de Russen weliswaar minder geld uitgeven aan defensie maar volgens Putin gaven zij het slimmer uit. Helaas ik geloof ik hem.

Als we dan verder kijken zijn we best afhankelijk van de Russen voor ons dagelijks brood en brandstof. Goede kans dat bij een oorlog dit soort dingen niet meer geleverd worden. Hetzelfde trouwens wat betreft China en de spulletjes die wij nodig hebben voor onze economie alsook het wapentuig.

Ik word er niet blij van zeg maar. Helemaal omdat we nu eigenlijk gedwongen zijn de wapens op te nemen tegen de Russen...

Qua investeringen zou ik inzetten op drones en dergelijke. Die kun je langzaam opbouwen en met miljoenen tegelijk volledig autonoom laten aanvallen. Goede kans dat de Russen dit ook al hebben bedacht en door te hacken ook over de technologie beschikken.

Blijven troepen natuurlijk ook noodzakelijk en een beter raketschild dan dat we nu hebben aan "De Oostflank" (Lees NATO grens met Rusland) want supersonisch is best snel als het op je afkomt.

Ben overigens geen militair expert en hoop van harte dat we meer kunnen dan nu wordt toegegeven maar echt goed ziet het er niet uit. Voordeel is de USA, die houden van oorlog.

En toch, ik denk dat we niet anders kunnen dan knokken want Rusland z'n gang laten gaan is geen optie en sancties gaan niet helpen.

TL;DR Jah, veul meer geld naar defensie, en autonoom worden, en isolatie want zonder de Russen wordt het koud in Europa, hebben we geen brandstof meer. Maar laat het dan door kundige mensen regelen, niet door groene deugkinderen onder de tamtam van kumbaya met XTC als vitaminepillen...