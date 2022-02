Wat mij betreft ben jij Bas, samen met Peter en Ditte juist véél te ver gegaan. En dat je dan als hoofdverantwoordelijke óók nog het gore lef hebt om vanuit jouw ivoren torentje verontwaardigd te doen over de verontwaardiging en boosheid die leeft in de samenleving, mede dankzij het feit dat er voor veel van deze slachtoffers nog steeds geen moer veranderd is, maar vooral omdat mensen hun kinderen gewoon kwijt zijn, hun partners gewoon kwijt zijn en sommige mensen zo wanhopig werden dat zij uiteindelijk zelfmoord hebben gepleegd. En dan wil jij met je hopeloze, kansloze, nietszeggende, ingestudeerde en totaal niet passende, interessant-lijkende handgebaartjes één of andere kut-speech af komen leveren over hoe erg het wel niet is voor alle betrokken ambtenaren die hele volksstammen in het ravijn hebben geflikkerd? Accepteer nu maar gewoon dat mensen terecht kwaad zijn. Wees even eerlijk, jij zou helemaal hondsdol zijn geworden als jij in hun schoenen stond, want dat blijkt wel uit jouw boosheid over iets dat vergeleken bij het leed dat veel slachtoffers is aangedaan, zelfs nog minder dan pinda's is. Gewoon even stof happen nu en de problemen van al die arme mensen zo snel en zo goed mogelijk oplossen. In stilte graag. Stop er maar een stoppertje in.