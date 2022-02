Déjà vu naar vorig jaar in Limboland waar het water vannacht weer tot aan de vlaai stond. Het gevolg van een dikke bak regen in Belglandistan, waar ze te weinig wateropslag hebben en ze alles gewoon over de grens dumpen. De Geul sijpelde lokaal over het randje heen, maar het bleef deze keer bij extra vijvers in de tuin en water in de kelders. Lijkt allemaal niet zo erg, maar toen lazen we dat ook het terrein van de Brand-brouwerij in Wijlre overstroomde en dan komt het allemaal plots erg dichtbij. De waterpiek is inmiddels verplaatst naar Valkenburg, waar het gedonder van afgelopen zomer nog vers in het geheugen staat. Live meekijken waar de probleemgolf ligt kan hier. Hopelijk kijkt minister Harbers ook mee, want ieder half jaar in de stress vanwege hoog water in de Geul wordt wel erg gortig. Misschien toch eens tijd om dat ding uit te diepen, van hogere dijken te voorzien of de Belgen aan te spreken op hun eigen wateropvangcapaciteiten, want ons Brandbier loopt nu echt te veel risico.

Schuin oog op de Maas