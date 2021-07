Waterig nieuws uit de provincie van vlaaien en pensioengerechtigden: na de zondvloed van gisteren staat vandaag nog een lading regenwater des blub op het programma. "Tot en met donderdag trekken vooral in het zuidoosten van ons land geregeld zware buien over. Hierdoor kan er met name in Zuid-Limburg dagelijks meer dan 75 mm regen in 24 uur vallen. Tot en met donderdag moet er rekening gehouden worden met plaatselijk meer dan 150 mm regen", aldus de wolkenstaarders van het KNMI die met een code oranje wapperen. Gisteren verdween de A79 onder water, veranderden kelders in binnenzwembaden en stroomden riolen over, dus vandaag zal wel het laatste zetje zijn om de complete provincie te veranderen in een groot watersportparadijs. Met die Vaalserberg als eenzaam eiland omringd door witte stranden. Een waterworld bewoond door steuren en karpers, waar volgend jaar al de eerste Kevin Costner in het wild wordt gespot. Een vloeibare hemel op aarde waar Maarten van der Weijden een op de nationale televisie uitgezonden zwemtocht houdt van wat vroeger Venray was naar wat vroeger Sittard was en daarmee een miljoenmiljard emoeuro's ophaalt en zo kanker geneest. En daarvoor bedanken we Limburg. Het was gezellig, het eindigt nat. De elf provincies der Nederlanden groeten u.

Ondertussen aan de andere kant van de grens