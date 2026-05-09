Jaloers op Saskia Belleman want vanaf nu bepaalt zij alles lekker zelf en kan ze spreken van 'ik mag' in plaats van 'ik moet'. Een welverdiend pensioen valt haar ten deel na jarenlang rechtbankverslagen tikken voor De Telegraaf. Ze werd hét gezicht van misdaad- en rechtbankverslaggevend Nederland en maakte de rechtszaal sexy was er altijd maar gewoon bij. Bij alle ellende, bij, toch vaak, het slechtste wat de mensheid te bieden heeft. Maar nimmer liet ze na een stoïcijns verslag en een rijke reeks tweets te schrijven. Maar no more. Nooit zullen we nog hetzelfde kijken naar de neus van Holleeder; de rechte piemel van Ali B. krijgt ineens een heel andere lading; de glans van Peter Gillis' koppie is er ineens wel vanaf; Marco Borsato wie? Hoe nu nog OM en rechtspraak serieus te nemen? Wat te doen met meester Moszkowicz? Zouden de Knoopsjes het wel redden? En tja, ineens zijn we toch een stuk minder enthousiast over al die moordenaars, verkrachters en oplichters. Zonde. Ze stopt misschien wel op haar hoogtepunt, en dat is prima, want de Sas is en blijft nu eenmaal de Sas.