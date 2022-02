Nou, als links het over eerlijk heeft, dan weet u het wel. Mooi scoren met zo’n heerlijke objectieve maatstaf: “eerlijk”. Een andere en hoger vermogenstaks willen de linkse partijen GL, PvdA, SP en Volt (George Soros wil hogere vermogensbelasting wereldwijd dus dan moet Volt dat ook natuurlijk. Iets met hand, voeden en bijten). Gezamenlijk hebben zij een soort manifest aan de deur van de fabrieksdirecteur gespijkerd wetsvoorstel ingediend. Maar in hun kinderlijke onschuld en economische onwetendheid, slaan ze de plank mis en komen ze met de verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem. Classic!

Allereerst de vaststelling over vermogensongelijkheid. Best leuk als je een probleem waarneemt, maar de volgende stap zou een analyse moeten zijn naar de oorzaken van de toename in vermogensongelijkheid. Dat doet dit linkse blok natuurlijk niet; het stelt symptoom vast en wil dat dan gaan “managen”.

Maar het gebrek aan analyse leidt er ook toe dat het linkse blok geen idee heeft wat de compositie is van dit vermogen. Zoals de meeste mensen wel weten (linkse politici uitgezonderd), is het vermogen van velen het eigen huis. Omdat de huizenprijs zo is gestegen en de armere medemens geen huis bezit of een huis heeft met een kleinere waarde, zien zij geen of een kleinere absolute toename in hun vermogen en tadaa er is toenemende vermogensongelijkheid.

Vraag is dus waarom de huizenprijzen zo stijgen? Als garnering zou ik zeggen: HRA, startersbonus, opkoopverbod, gemeentes & landposities, verstikkende regels, de vermogensbelasting (lol!), oplopende bouwkosten en immigratie. Horen we daar het linkse blok over? Nee, natuurlijk niet. Achter bijna al deze elementen zit de overheid! Ook klassiek; overheid creëert een probleem, stelt probleem vast, en draagt zichzelf aan als de oplossing (met verkeerd beleid nogmaals).

Maar de 900-pond gorilla in de kamer (vrij vertaald vanuit het Engels) is natuurlijk het monetaire beleid van de ECB. Door digitaal geld te printen en de rente kunstmatig laag te houden, heeft de ECB ervoor gezorgd dat lenen te goedkoop is. Hierdoor kunnen meer mensen meer lenen om o.a. huizen te kopen waardoor vastgoedprijzen stijgen (omdat het aanbod beperkt blijft door overheidsbeleid!).

Verder zorgt het ECB beleid ervoor dat geld sparen niks meer oplevert. Zelfs het spaargeld parkeren in staatsobligaties levert nauwelijks een coupon op dus moeten de mensen op zoek naar rendement. Zo komen zij uit op o.a. de huizenmarkt. Hierdoor stijgen de huizenprijzen omdat de vraag toeneemt maar het aanbod niet (door overheidsbeleid!).

Hetzelfde effect was ook te zien bij o.a. de aandelen, een ander component van het Nederlandse vermogen. Echter, niet alle vermogende mensen hebben aandelen (in dezelfde mate), dus dit effect heeft ook voor een zeer wijde bandbreedte aan vermogenstoename geleid binnen de vermogende groep. Daarnaast zijn er genoeg ondernemers die hun bedrijven hebben zien groeien door keihard te werken, waardoor hun vermogen ook is gestegen (links denkt altijd dat vermogen maar komt aanwaaien en dat de vermogende medemens er niets voor hoeft te doen).

Op de belastingvrije-voet die wordt voorgesteld na, wordt er geen rekening gehouden met de compositie van het vermogen, de oorsprong van het vermogen en de reden van de vermogensstijging. Het linkse plan gooit alles op één hoop en belast het dan.

Zo wil het linkse blok vermogens boven de EUR 100.000 belasten met 1% a 5%! Nou, ga er maar aanstaan! Heb je een huis met mooie papieren winst, kan je dokken. Maar dat is nu het probleem met dit type vermogen want een duurder huis maakt je wel meer solvabel maar niet meer liquide; van je huis kan je niet eten zeg maar. Als dan ook nog wordt meegenomen dat veelal oudere mensen de meeste overwaarde en dus vermogen hebben, worden zij geforceerd om liquiditeiten vrij te maken. In sommige gevallen betekent dit dat ze het huis moeten verkopen of de hypotheek moeten ophogen om de belasting te kunnen betalen. Geen houdbare situatie denk ik.

Bij aandelen geldt dit minder, maar het is van de zotte dat de persoon in kwestie dan een deel van zijn positie zou moeten verkopen om de belasting te betalen. En als de aandelenprijs (en/of huizenprijs) daarna zakt krijgt hij de vermogensbelasting die hij daarover heeft betaald natuurlijk niet terug! De overheid komt bij je snoepen maar als het minder gaat dan zijn ze er niet. Doet mij denken aan die hippies op mijn schoolplein die altijd liepen te bietsen om een peuk, maar als ze zelf een pakje sigaretten hadden waren ze te beroerd om te delen.

En zo zijn er nog vele bezwaren tegen dit linkse plan (misallocatie van kapitaal is de belangrijkste). Het linkse blok (en de rest van de politiek) zou moeten inzien dat een vermogensbelasting gewoonweg onwerkbaar is en de oorzaken van vermogensongelijkheid totaal ongemoeid laat. Links kan de pijlen beter richten op beter overheidsbeleid (Minder! Minder! Minder overheid) en een gedegen monetair beleid. Verder zou links er goed aan doen om eens met ideeën te komen die gaan over het groter maken van de taart in plaats van te zaniken over de verdeling van de taart. Die focus is niet alleen onkies, maar verkleint de taart ook nog eens, waardoor er juist nog meer mensen het minder hebben. Maar wellicht is dat juist het idee, je eigen kiezers creëren…