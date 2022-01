De Efteling mag maximaal vijf miljoen bezoekers. Dat is een bijzonder lompe manier om de stikstofkraan dicht te draaien. Natuurlijk is er een ruw verband tussen het aantal bezoekers en de hoeveelheid stikstofoxiden die hun vervoer veroorzaakt, maar als je zo gaat handhaven, zonder überhaupt naar de gebruikte vervoersmiddelen te kijken, sloop je iedere prikkel om iets aan het milieu te doen.

De Efteling heeft de voorste rijen parkeervakken voorzien van laadpalen, om zo de energietransitie naar elektrisch rijden te stimuleren. Dan zou je ook de bezoekers die in een batterijracer -zonder lokale uitstoot- naar de Efteling komen niet meer mee moeten tellen. Sowieso rijden we in steeds nieuwere, zuinigere & schonere auto's met minder uitstoot, dat wordt ook niet meegenomen.

Een bezoeker van het Eftelinghotel tellen we drie keer mee, want die blijft drie dagen. We kijken dus niet meer naar de daling in feitelijke uitstoot die ruimte geeft voor extra bezoekers, nee het aantal bezoekers zelf moet gelijk blijven, milieumaatregelen zijn daardoor weggegooid geld. Binnen deze instabiele regelgeving is niet meer te ondernemen, niet meer te lachen en niet meer te leven.

Alleen kijken naar een bezoekersaantal gaat de natuur nooit redden. Wie straks geweigerd wordt in Kaatsheuvel rijdt bijvoorbeeld door naar Bobbejaanland of Phantasialand. Dat geeft nog meer uitstoot. Na twee jaar corona gaan mensen de hort op, zelfs met hun schoonmoeder! Als dat allemaal niet kan in lockdown pakken mensen een barbecue of een vuurkorf: nog meer uitstoot.

Een ander alternatief is Eindhoven Airport met een euroknallervlucht voor een stedentripje. Dan kunnen we wel doen alsof stikstofoxiden die hoog in de atmosfeer worden uitgestoten nooit neerslaan, (zoals in de huidige rekenmethodes), maar dat is onjuist. Het lost op in water, vormt salpeterzuur en valt neer als zure regen. “wet removal” Allemaal erger dan een dagje Efteling.

De Raad van State besloot eerder dat je stikstofuitstoot niet achteraf mag compenseren. Nu is er een hetze gestart om te ver vooraf compenseren ook onmogelijk te maken. Stikstofrechten van een uitgekochte boer in 2018 worden papieren koeien genoemd, daarmee zou je niet meer mogen compenseren. Dan kom je in de kafkaëske situatie dat het niet vooraf OF achteraf mag.

Wat wil de milieumaffia precies?! Dat we de heipaal in de grond slaan op het moment dat de koe geslacht wordt? Moet het gelijktijdig? Is dat het idee?! Ze willen met heel veel geld nog meer boeren uitkopen. De hele sector moet kapot met een uitsterfbeleid. Maar vergeet niet snel genoeg na het uitkopen de stikstofrechten te gebruiken, anders is het net bedorven melk.

Vervolgens importeren we vlees uit landen met minder dierenwelzijn en veel meer uitstoot tijdens vetmesten en transport. De gedachte dat we iets bereiken klopt ook niet. Daar hebben ze geen peperdure levensgevaarlijke “emissiearme” exploderende stalvloeren. Andere innovatie wordt niet erkend, dus dan krijg je echte reductie ook niet. De natuur boeit blijkbaar niet.

Drugsafval laten we gewoon een jaar liggen, de beheerder kan het simpelweg niet betalen, het rijk springt niet bij. De discussie loopt al een jaar, het afval trekt steeds verder de grond en de natuur in, de schoonmaakoperatie wordt steeds duurder. Inmiddels is 2500 kubieke meter grond vervuild. Niet met stikstof waardoor plantjes gaan groeien, nee met gifstoffen die ons drinkwater vervuilen.

De maffia verdienen tientallen miljarden, u & ik draaien op voor de schade. De EU faalt de internationale drugshandel te stoppen, laat hun betalen. Het blijft dweilen met de kraan open, na de moorden op plaatsvervangend rechter Derk Wiersum, de broer van de kroongetuige & Peter R de Vries is ook de eerste getuige tegen Ridouan Taghi in Spanje geliquideerd. Drugsmoorden blijven.

Als je de natuur echt wil redden moet je niet alleen drugslabs oprollen. Dan moet je naar een compleet andere pakkans voor moordende kartels, geen jarenlange processen, maar celstraffen. Daarnaast moet je het gebruik de nek omdraaien door te komen met gratis, laagdrempelige werkende zorg voor alle verslaafden. Sloop de vraag, dat heeft in Portugal ook gewerkt.

Blijkbaar zijn we niet zo geïnteresseerd in echte reductie van stikstofoxiden, ammoniak, drugsdumpingen en andere vervuiling van de natuur. We zien immers alleen een harde grens in het aantal bezoekers dat in een verouderde vergunning zwerft gehandhaafd worden. Via een omweg worden goedbedoelde regels misbruikt om zelfs initiatieven met oog voor milieu te verbieden.

Op dezelfde manier wordt de woningbouw afgeknepen. Huizenprijzen gaan door het dak heen, voor studenten, starters op de arbeidsmarkt, gastarbeiders, kansloze asielzoekers en echte vluchtelingen is geen plek meer. Eigenlijk wordt daarmee indirect het aantal bezoekers van Nederland afgeknepen. Als je hier niet kunt wonen, kun je hier ook niet leven.

De Efteling is niet het enige sprookje in het gedrang: U volgt.