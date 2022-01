Weet u wie echt een goed jaar draaiden in 2021? De uitvaartbranche! Begraafvelden en crematoria (a.k.a. de echte biomassacentrales) bleken zelfs populairder dan in topjaar 2020. Afgelopen jaar overleden bijna 171.000 mensen, een oversterfte van bijna 16.000 Nederlanders, aldus de cijferfanaten van het CBS. Blijkt dus dat als we elke maand een riante oversterfte melden, we uiteindelijk op een jaartotaal van een zeer riante oversterfte uitkomen. Tien procent meer doden dan verwacht, wat ruim drie keer meer is dan in een jaar met een pittig griepseizoen. Oversterfte die weliswaar het hoogst was in Zeeland, Limburg en Flevoland, maar zich als een virus over het land verspreidde. Met cijfers die verdacht goed te verklaren zijn op basis van corona-uitbraken en vaccinatiegraad. Nu hopen dat het ergste achter de rug is en de Omikron-mildheid blijft in de sterftecijfers, want van die koelcontainers met lieve oma's achter het uitvaartcentrum werd niemand gelukkig.

