Volgens mij neem jij nu een extreem standpunt in. Dat mag je van mij best zeggen, want vrijheid van meningsuiting is een recht van iedereen. Alleen of het slim overkomt is een ander. De waarheid is vaak veel genuanceerder dan wat u als rede opnoemt. De meeste mensen die anti-vaccinatie zijn die ik heb gesproken hebben vaak een redelijke rede daarvoor. Vaak omdat ze al gezond zijn van hunzelf of niet in de risico groepen zitten. Maar moeten we dan spullen van ze afnemen? In de bak gooien? Boete's opleggen? Ik heb liever dat we mensen gewoon in hun waarde laten. De gevolgen van zo'n polarisatie zijn veel erger.