Er is een tweede aangifte gedaan in de zaak rond het ranzige programma The Voice of Holland, zo meldt het Openbaar Ministerie. De eerste aangifte kwam op het bordje van Ali B. (achternaam bekend bij redactie). Het is nog niet bekend tegen wie de nieuwe aangifte is gedaan. Een andere hoofdrolspeler in de zaak is smeerpijp Jeroen Rietbergen, die door Linda de Mol het huis uit is geschopt. Bij Beau vertelde oud-deelneemster Nienke Wijnhoven dat Rietbergen haar naar boven had genomen om 'even te voelen', maar dat ze daar geen aangifte van had gedaan. De tafel spoorde haar vervolgens aan dat wél te doen.

UPDATE: "Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Noord-Holland bevestigt dat er een tweede ‘Voice-gerelateerde’ aangifte ligt. Bronnen rond het onderzoek zeggen dat het ook nu gaat om aangifte tegen Ali B. Het gaat om een zedendelict."

UPDATE: RTL heeft de samenwerking met Ali B. OPGESCHORT. "Dat is gisteren gebeurd, laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Gisteren is er ook een tweede aangifte gedaan tegen Ali B die te maken heeft met de zedenzaak bij The Voice of Holland. RTL wil niet zeggen of het opschorten van de samenwerking met de aangifte te maken heeft." Eerder zei het management van de rapper (dat is zijn vrouw Breghje) nog dat hij een Ali B. heeft: "Ali heeft nooit misbruik gemaakt van zijn positie en heeft zich nooit seksueel grensoverschrijdend gedragen."