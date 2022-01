U mag nog even vijf minuutjes staren naar de gladde alensmoel van totale engnek Jeroen Rietbergen, even voordat hij een opmerking maakt over neuken of je lekkere kont. De bandlijder (sic) van The Voice of Holland liet zijn vingers niet alleen over de piano glijden, maar ook in de broekjes van deelneemsters. Zo bleek althans gisterenavond aan de talkshowtafel van Beau, toen de dap're Nienke Wijnhoven (deelneemster seizoen 2018) tot tranen toe geroerd vertelde over de modus operandi: de opmerkingen, de complimenten, de appjes, de toespelingen, hoe de schaal glijdend is, hoe Jeroen haar even naar boven nam, hoe Jeroen even bij haar ging 'voelen'. Dat is dus: misbruik. "Ik zeg het nu maar, want ik heb toch niks meer te verliezen", snikte ze. En hoe ze de schuld dan toch nog bijna bij zichzelf heeft gelegd: "Heb ik dan toch per ongeluk een signaal gegeven?" En Kirsten Berkx (deelneemster seizoen 2017), die haar verhaal ook al in de Volkskrant deed, met die opmerking van Jeroen over 'een geil broekje'. Maar het gaat dus niet om die ene opmerking: het gaat om het gedragspatroon van een roofdier, dat in 2016 al een reprimande had gekregen. Van zijn opdrachtgever. Vóórdat Kirsten deelnam aan The Voice, vóórdat Nienke deelnam aan The Voice. We zetten onze televisie op pauze voor een fruitsmoothie van de LIDL, de supermarkt met de beste groente & fruit. En we drukken weer op play.

Die opdrachtgever was dus John de Mol, die om 19.35 uur in het programma HLF8 een emotioneel persbericht de ether in mocht stralen via het lichaam van zijn zoon, Johnny de Mol, over wie Johan Derksen (over hem later meer) ooit zei dat hij de enige gast was die Johnny 'niet had geneukt'. Dat werd een hele of halve lulkoekenshow waarin Johnny weliswaar knap zijn verantwoordelijkheid nam, maar tevens bibberde dat hij de afgelopen dagen wél met de grote John heeft gebeld, maar NIET heeft gesproken over de manier waarop hij HLF8 zou moeten invullen. Yeah right, vond ook Marc-Marie. Reken maar dat John aan de touwtjes heeft getrokken, en op dit punt van de televisieavond bellen ook wij met onze lieve vader. Dat doen we met ons mobiele abonnement van T-Mobile: 8 GB, onbeperkt bellen en onbeperkt SMS voor maar € 17,50 per maand.

Over de Mol had Johan Derksen [mogelijk in het bezit van een heerlijk kontje, nog uitzoeken] nog wel wat te vertellen in het programma VI Vandaag op SBS6 (zender van De Mol). Want bij de schimmige praktijken van Rietbergen is er volgens Johan voor een werkgever maar één mogelijke oplossing: eruit met die fluitketel. Dat dát niet gebeurde, heeft volgens Derksen te maken met het feit dat 1. The Voice of Holland hét succesprogramma van RTL is en 2. dat Jeroen Rietbergen foekie foekie deed met Linda de Mol, de zus van John. En daarmee stipte Johan indirect meteen een volgend puntje aan: het incestueuze karakter bij Talpa, met als allerzwakste schakel de volslagen zakkenwasser Ronald Molendijk, een professioneel voetveegje die nog nooit is betrapt op een kwaliteit, behalve dan dat hij veel vriendjes heeft gemaakt, onder wie Jeroen Rietbergen. Molendijk mocht een dag eerder bij Shownieuws zijn totaal niet relevante mening geven over de zaak rond zijn goede maat met wie hij zelfs in een muziekgroepje zat. Een volstrekt gênante schijnvertoning met teksten als 'het is een beetje een flirt'. Echt gast, ga je schamen. Laten we met z'n allen maar gewoon afspreken dat er NOOIT meer iemand luistert naar Ronald Molendijk, want uit z'n smoel komt toch alleen maar kak. En met die constatering onderbreken we de televisieavond voor een frisse ISLA keelpastille: ondersteunt bij kriebelhoest en kortdurende heesheid!

Johan: "Die hele Talpa-organisatie hangt een beetje als een kleffe vriendenclub aan elkaar. Want je hebt Erland. Erland is erg bevriend met Molendijk. Erland en zijn vrouw gaan naar die feestjes bij Borsato. Marco, onze directeur, is weer de boezemvriend van Erland. Die pianist Jeroen is weer een vriend van dat clubje. Dat is ook weer een vriend van Molendijk. Dan denk ik: kunnen die nog wel kritisch zijn tegen elkaar en tegen John bijvoorbeeld zeggen: 'John godverdomme, die gozer moet eruit'." Nou nee, dat kan dus NIET, maar Johan vond vannacht wel een prachtige paardenkop in zijn bed. Wat dan wel matig doordacht was van VI Vandaag, was de aanwezigheid van psychiater Bram Bakker, die duiding mocht geven over grensoverschrijdend gedrag. Bram Bakker, die zelf ooit op de vingers werd getikt om grensoverschrijdend gedrag en dat destijds bagatelliseerde als 'onconventionele behandelingsvormen'. Tsja.

Tot slot als toetje op de avond: Shownieuws Part II, met de valse linksback van de Nederlandse roddeljournalistiek: Albert Verlinde. Kwallie mocht uitleg geven over de manier waarop hij een dag eerder het nog levende stoffelijk overschot van Humberto Tan in een televisiegraf heeft gelegd. Nu is Humberto Tan een klucht van een kerel, maar dat laffe hazenexcuusje van Albert was wel een érg verdrietige en sneue terugkeer naar zijn jankholletje, met totale huilkoek over 'het is het weekend van The Voice' en dat het 'absoluut niet zijn bedoeling' is geweest om Humberto op de Voice-hoop te offeren. Nou neef, dat is dan faliekant mislukt. "Ik heb het niet zo bedoeld. Dat klinkt heel laf. Ik kan alleen maar benadrukken dat ik hoop dat de discussie over The Voice gaat en dat alle bedrijven binnen Hilversum goed gaan kijken naar hun beleid." Wat een zak hooi, al hadden we ook absoluut geen kritische ondervraging verwacht van de lullende bolzeef Tooske Ragas, bij wie je heel veel informatie erin kunt gooien, maar het enige wat er dan nog uitkomt is zaagsel. Het is dat Albert doet aan monsieurs, anders was de als presentatrice vermomde Tooske (slechte vermomming) fluks meegelopen naar de bezemkast en dan hadden we dat weer gehad.

En zo kwam er weer een einde aan een werkelijk fascinerende avond lineaire televisie - we probeerden nog een stukje herhaling van M, maar dat programmaatje is écht niet te doen. Zin in donderdag!