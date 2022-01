Valse nicht. Kan het niet hebben dat een enge moraalridder uit een heel ander kamp kennelijk een scoop heeft, een waar zelfs Angela de Jong een nat broekje van krijgt, en probeert op de meest platte wijze een graantje mee te pikken door brandjes te stichten en vuurtjes op te poken. Zo gaan die dingen, zo grijpt alles in elkaar, zo belanden we met z'n allen in een clusterfuck, een surrealistische tragikomedie. Ach, je moet wat als de theaters gesloten zijn en de bij elkaar gebfantaseerde en opgepoetste biografieën van vergane glorie niet in musicalvorm over ons uitgestrooid mogen worden. Brood en spelen.

Ongepast, ongepast. Koningin Victoria draait zich om in haar graf. We zijn preutser dan preuts aan het worden, neurotisch tot in onze pinken en onze kleine tenen, overgevoelig, reagerend op elk klein signaal dat er wel eens wat mis zou kunnen zijn. Volgens wie, volgens wat? Volgens regels die we zelf aan het fabriceren zijn, aan het verfijnen, tot in het absurde.

"Dat past niet" zei mijn oma vroeger als je iets deed wat volgens haar niet door de beugel kon, wat niet netjes was, niet geaccepteerd, niet volgens de strenge morele code van die tijd. "Dat heeft geen pas". Daar kwam nooit een verklaring bij of een uitleg. Het paste of het paste niet, en niemand wist precies waarom. Het was nou eenmaal zo, en het was goed dat het was zoals het was.

Die valse nicht is in een wereld waarin veel wat geen pas had mogelijk is geworden, waarin in korte tijd vrijheden bevochten zijn volop bezig om actief gedragingen van anderen tot ongepast te verklaren, om een sfeer te scheppen waarin er van alles niet meer past. Waarom? Omdat die ruimte er kennelijk is, gewoon omdat het kan. Omdat we preutser worden, neurotischer, overgevoelig, en daarin graag bevestigd willen worden. We worden met de dag deugdzamer, en hoe meer we het voelen knellen, des te meer eisen wij dat het bij anderen ook zichtbaar knelt.

En ondertussen tiert het echte misbruik welig.