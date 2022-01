Okee jongens. JUICE-TOPIC door een zootje oudblanke bloggertjes. Zaterdag werd The Voice of Holland per direct van de treurbuis getrokken door RTL. Zelfs herhalingen van de populaire talentenjacht (seizoen 12, wekelijks 2 tot 3 miljoen kijkers) zijn geschrapt. Het is een vlucht naar voren nadat het YouTube-programma BOOS van Tim Hofman op 12 januari om wederhoor vroeg in een onderzoek naar machtsmisbruik en seksuele misdragingen bij het programma: de uitzending van BOOS komt pas aanstaande donderdag online.

Een paar uur na de bekendmaking erkende Jeroen Rietbergen, bandleider van het programma en tevens de echtgenoot van Linda de Mol, schuld in een verklaring: "Tijdens mijn jarenlange betrokkenheid bij The voice of Holland heb ik contact van seksuele aard gehad met enige bij het programma betrokken vrouwen en seksueel getinte whatsappberichten uitgewisseld." Niet alleen schrijft hij dat zijn vrouw Linda van alles op de hoogte was, er zit ook een heel venijnig zinnetje in richting Talpa, het bedrijf van zijn zwager John de Mol: "Dit alles ben ik mij al een aantal jaren zeer bewust, vanaf het moment dat ik door mijn opdrachtgever streng ben aangesproken op mijn gedrag." Oh? Wanneer was dat dan? Wat wist Talpa? Wist producent ITV het ook, aan wie De Mol zijn bedrijf - inclusief de rechten op The Voice - in 2015 al verkocht en met wie hij sinds 2019 ruzie maakt over geld?

Tuurlijk wist John het: zijn zus wist het immers ook, Rietbergen is in therapie geweest en het zal ook niemand verbazen dat ineens heel Hilversum al jaaaaaaren wist dat er van alles vies, voos en verhuld was in Voiceland. Het AD heeft een uitgebreid exposé over Rietbergen, die kennelijk bij iedereen en het zoontje van Ronald Koeman bekend stond als een viezerik. RTL Boulevard, roddelrubriek van dezelfde omroep, weet héél snel van het bestaan van een appgroep met veertig vermeende slachtoffers. We're gonna call this one: Die redactie wist ook meer dan ze onthulden. En doen nu of ze er bovenop zitten.

Tim Hofman onthult meer dan misstanden bij TVOH, zijn onderzoek gaat laten zien dat het Mediapark siddert voor De Mol. Hofman mag dan soms met roze nagellak op naar de sportschool gaan, of in een jurk naar een gala, als je hem iets onder z'n neus houdt waar een verhaal in zit, is ie voor de duvel, een gebroken kaak en zelfs John de Mol niet bang.

Terwijl RTL de vlucht naar voren nam en eigen onderzoek aankondigt ondanks dat ze nog geen idee hebben wat BNNVARA precies allemaal in BOOS gaat onthullen donderdag, gaat het nieuws internationaal. Het format en spin-offs van The Voice wordt (of werd) in meer dan 145 landen uitgezonden. En nu de Nederlandse bron van het programma vergiftigd, wat gaat er internationaal gebeuren?

Van Duitsland (Der Spiegel) tot de Verenigde Staten (Hollywood Reporter) is het schandaal al doorgedrongen: "The Voice of Holland is the original version of the singing-contest franchise that John de Mol and Roel van Velzen created back in 2010. The show spawned dozens of local versions around the world, including a U.S. version on NBC, which has won seven Emmys. The 12th season of The Voice of Holland premiered Jan. 7." Hollywood Reporter vraagt zich ook al hardop af of de misdragingen voor of na de overname door het Britse ITV plaats vonden. Iemand die claimt cameraman bij The Voice geweest te zijn, prees Hofman zaterdag en zei dat hij zelf ontslagen werd toen hij in 2018 misstanden aanhangig probeerde te maken, en dat de politie niets met een aangifte deed.

Wij vragen ons derhalve af of ITV al begonnen is met lawyering up, want het zou ons niet verbazen als omroepen in andere landen preventieve onderzoeken gaan aankondigen om hun eigen talentenjachtstallen uit te mesten en zich preventief te verschonen van de verwijten die nu de Nederlandse Voice het zwijgen opgelegd hebben. Nu de bron vergiftigd lijkt, gaan contracten met ITV of Talpa opengebroken en opgezegd worden, zowel van omroepen als van adverteerders: T-Mobile verbreekt vandaag de verbinding met Talpa.

Terug in Nederland ligt er een aangifte tegen Ali B., die eerder al eens schreeuwende ruzie maakte met mede-jurylid Waylon ("Klein vies mannetje!") in een programma dat vaker dergelijke relletjes kende - never forget Lil Kleine versus "k*nk*erh**r" Anouk. Knuffelmarokkaan A. Bouali bepeitte zijn eigen onschuld in een Insta-post, maar de juice channels schamperen daarover en zelfs Patty Brard vertrouwt het zaakje niet.

Terwijl medewerkers van Linda Magazine die ooit onverschrokken hun mond open getrokken zouden hebben over dit soort beerputten nu wel echt gezien zijn en diverse co-hosts van The Voice hun stem verheffen om te roepen dat ze van niks wisten (Martijn Krabbé, Glennis Grace, Waylon), haalt hun collega Chantal Janzen (TVOH-presentatrice sinds 2019) hard uit naar de 'kleine groep' die dit allemaal geheim hield en probeert ze op te komen voor de 'goeie en zuivere medewerkers' van The Voice. Bridget Maasland denkt hardop dat John de Mol er van wist, omdat de Rietbergen-toestand al uit 2016 dateert. Kersvers vader Rob Goossens (feli nog, makker) reageert instemmend en Fidan Ekiz, Maaike Timmerman en die onvermijdelijke Angela de Jong speculeren daar ook duchtig op los bij WNL: gaat de geplande fusie tussen RTL en Talpa nog wel door?

BOOS moet nog uitgezonden worden, maar iedereen weet het al, want heel veel mensen wisten het al. Maar ja, bang voor de macht van De Mol - die je kan maken, maar nog harder kan breken. Het is immers *zijn* Gooise matras:

Alineaatje van RJ Duin uit Het Parool

🧐

Insta-respons van Chantal Janzen

Ondertussen, bij Coldewijer...

Volg die vrouw