Na een bewogen weekend voor de familie De Mol begint vandaag het nieuwe seizoen van de talkshow van Johnny de Mol* HLF8 op SBS6 [opzoeken hoe laat, red.]. Zoals iedereen weet, doet een relletje het niet alleen altijd goed op televisie, maar ook op het internet, dus wij van de GeenStijl zetten hem vanavond op 6 en houden u live op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in het programma.

UPDATE 19u22: We zijn er klaar voor. Johnny heeft net gezegd dat er ook een vertrouwenspersoon aan tafel zit. We weten niet of zij meer over de zaak weet, of dat Johnny misschien iets aan haar gaat opbiechten. Verder is Catherine Keyl te gast.

UPDATE 19u35: Johnny introduceert de uitzending. We gaan het hebben over Muhammed Ali, over de cultuursector, vaccinatie voor kinderen, muziek en Johnny wil eerst wat zeggen.

UPDATE 19u37: Johnny zegt dat hij als mens, als programmamaker en als familielid naar de zaak kijkt, en hij zegt dat hij niet objectief genoeg is en wordt overspoeld door tegenstrijdige gevoelens die hij ervaart. Hij vindt het erg voor de slachtoffers, maar ook voor zijn familieleden. Hij zegt dat we weinig kunnen zeggen over de zaak tot de uitzending van BOOS is geweest.

UPDATE 19u38: Johnny zegt dat zijn programma verschillende betrokkenen heeft gebeld, maar dat die allemaal niet wilden komen. We gaan eerst kijken naar een filmpje met een montage.

UPDATE 19u40: Johnny vraagt hoe Catherine Keyl er naar kijkt. Catherine vindt het moedig dat Johnny het onderwerp aansnijdt. Ten tweede zit Catherine bij Johnny als journalist, ze wordt door niemand betaald, en ze zit ook bij Johnny als slachtoffer van seksueel misbruik. Ook wil ze erop wijzen dat we nog weinig weten. Catherine vraagt of Johnny wist dat zijn tante en Jeroen Rietbergen uit elkaar zijn geweest. Johnny zegt dat hij dat niet wist.

UPDATE 19u41: Catherine vraagt hoe het voor Johnny is. 'Leuk is anders'. En of Linda er erg ondersteboven van was. 'Ja zeker'.

UPDATE 19u42: Catherine vraagt of Linda wel 'stand by your man' doet. Johnny zegt van wel. Maar ze zijn nu wel uit elkaar. Hij noemt Jeroen Rietbergen 'een ongelooflijke klootzak, maar we houden natuurlijk wel van hem'. Johnny heeft Jeroen Rietbergen een appje gestuurd.

UPDATE 19u43: Johnny zegt dat hij weinig tot niks weet van de aantijgingen.

UPDATE 19u44: Catherine Keyl vraagt hoe John de Mol het eerder heeft opgelost met Jeroen Rietbergen. Johnny zegt dat hij dat niet weet.

UPDATE 19u45: Erik Dijkstra herhaalt de vraag: wist jouw vader hiervan? Johnny zegt dat hij aanneemt van wel. Hij heeft vandaag niet met zijn vader gebeld over de zaak. Zijn vader is vandaag teruggekomen naar Nederland. Johnny denkt dat zijn vader tot donderdag niet met een statement komt. Erik Dijkstra zegt dat dit de indruk wekt van een doofpot. Johnny zegt dat je dat niet weet.

UPDATE 19u46: Catherine vraagt wat Johnny doet als zijn vader grote fouten heeft gemaakt. Johnny zegt dat hij dat niet weet.

UPDATE 19u47: Johnny herhaalt dat hij hoopt dat het allemaal netjes is gegaan. Catherine brengt het gesprek nu op de vertrouwenspersoon, die Tamara heet. Catherine legt uit dat 'dat soort dingen' vroeger normaal waren: dat er vrouwen waren die dachten dat je een carrière kon maken als je met de baas naar bed ging. Al heeft Catherine dat zelf nooit gedaan, en ze heeft wel carrière gemaakt.

UPDATE 19u48: Onderzoeker Tamara de Reu legt uit hoe je onderzoek naar dergelijke zaken begint. Door te luisteren naar de mensen die het is overkomen, zodat je weet wat er is gebeurd, en hoe het heeft kunnen gebeuren. En dat je dat zorgvuldig doet en hoor en wederhoor toepast.

UPDATE 19u51: Catherine legt nu uit dat het niet zo erg zou zijn als ze zou zeggen dat Erik er geil uitziet zonder baardje. Maar dat het wel anders is bij kandidaten bij een show als The Voice of Holland.

UPDATE 19u52: Johnny wil weten of informatie uit een vertrouwensonderzoek ook gebruikt kan worden in een juridisch onderzoek. Tamara de Reu legt uit dat verschillende onderzoeken naast elkaar kunnen bestaan.

UPDATE 19u53: Ook de band die is uitgenodigd (Navarone) heeft meegedaan aan The Voice of Holland. De band zegt nooit iets te hebben meegemaakt of gezien.

UPDATE 19u54: Johnny zegt dat we het voor nu hierbij laten. Nu gaat het over Blue Monday. Wij zappen weer verder. Vanavond om half 10 VI.

UPDATE 20u05: Okee toch even teruggezapt. De band die deelnam aan The Voice of Holland speelt nu R.E.S.P.E.C.T. Opvallend.