Begin september kondigde Biden aan dat er een vaccinatieplicht zou komen voor bedrijven met meer dan 100 werknemers. Naar de letter was het trouwens een 3G-plicht, omdat "a negative test at least once a week" ook volstond. De wet zou effect hebben op zo'n 84 miljoen Amerikanen. Maar goed, het US Supreme Court, (in super majority conservatief, 6 vs 3, bedankt Trump) dacht daar dus anders over en alle zes conservatieve rechters blokkeerden de wet.

"(...) the court said the rule affecting large businesses, issued by the Occupational Safety and Health Administration (OSHA), was not an ordinary use of federal power. "It is instead a significant encroachment on the lives - and health - of a vast number of employees," the court said. "Permitting OSHA to regulate the hazards of daily life - simply because most Americans have jobs and face those same risks while on the clock - would significantly expand OSHA's regulatory authority without clear congressional authorization," the court added.

De drie liberale rechters steunden de wet wel, en neuzelden "in dissent" iets over dat het vaccin heel goed werkt en het virus heel gevaarlijk is en het daarom wel verplicht zou mogen worden of zo. Het Supreme Court steunde overigens wel de wet die zorgpersoneel verplicht het vaccin te nemen. Daarin kregen de liberale rechters bijval van conservatieve rechters John Roberts and total champ Brett Kavanaugh.

Maar goed, voelt u het ook een beetje samen met de ontluikende lente in de lucht? Als iedereen zo optimistisch blijft over omicron, is er ineens wel héél weinig momentum voor die onhebbelijke vaccinatieplicht. De hoofdstad van Europa, Duitsland, zou hem oorspronkelijk in gaan voeren, maar stemt dus pas na het griepseizoen in maart (!) in het parlement over de invoering.

En nu maar hopen dat de mortaliteit van het virus alleen maar verder naar beneden evolueert.