Terwijl Trump een hoestje doet en Amy Coney Barrett wacht op haar hoorzittingen die een stúk interessanter worden dan de presidentiële debatten, bevinden we ons in de stilte voor de SCOTUS-storm. Dat geeft gelegenheid voor wat eenvoudig weg te happen achtergrond en een voorspelling over Kamala.

Wat boeit dat SCOTUS nou?

Zo groot als de invloed van het Amerikaans Hooggerechtshof is in de VS, zo klein is die in Nederland. Waarom hier dan toch een hele serie over? Behalve gewoon, interessant, maakt een aantal punten SCOTUS ook relevant voor ons. We lichten er drie uit:

Eén: met elke justice kun je het eens zijn of niet, maar stuk voor stuk zijn ze briljant. De best and brightest uit hun generatie, daar kunnen we allicht wat van leren. Twee: De Amerikaanse grondwet en hun juridisch systeem werken heel anders dan de onze. Welke inzichten biedt dat? Kunnen wij een constitutioneel hof gebruiken? Juryrechtspraak? Rechters die pas later in het leven vanuit diverse achtergronden worden aangesteld? Een blik op een land waar het anders werkt is goed vergelijkingsmateriaal.

Drie: de polarisatie van zowel de Amerikaanse als onze eigen samenleving escaleert steeds verder, en wie de geschiedenis kent weet dat het met sterk gepolariseerde samenlevingen vaak niet goed afloopt. De justices zijn het regelmatig hartgrondig oneens over zeer beladen onderwerpen, maar werken toch uitstekend samen. Hoe doen ze dat?

Een vreemd huwelijk

Voor de negen justices is hun baan het hoogst haalbare, maar ook de laatste die ze zullen hebben. Ze zitten er decennia tot ze hoogbejaard aftreden of, zoals Ginsburg en Scalia, in het harnas sterven. Met collega’s voor wie precies hetzelfde geldt en die ze niet mochten uitkiezen werken ze jaar in, jaar uit, samen aan grote maatschappelijke splijtzwammen.

Collegialiteit is dan geen bonus maar noodzaak, want breng je 30 jaar door met mensen die je hekelt, dan heb je zelfs bij SCOTUS geen leuk leven. Dat gezamenlijk besef zorgt voor kameraadschap, je richten op wat je deelt in plaats van waarin je verschilt. Ook tradities dragen daaraan bij. Zo schudden alle rechters elkaar al ruim 120 jaar voor elke zitting de hand, als herinnering dat ze hetzelfde doel voor ogen hebben. Elke zittingsdag lunchen ze samen, waarbij praten over werk verboden is (en Justice Stephen Breyer de andere acht compleet gestoord maakt met zijn oneindige arsenaal aan knock knock jokes).

Deze mensen zijn in staat ‘to agreeably disagree’, het aimabel met elkaar oneens te zijn. Ze zien zaken anders, maar zijn gepassioneerd over dezelfde materie en begrijpen elkaar zonder het eens te hoeven zijn. Met een intellectueel debat dagen ze elkaar uit om tegengestelde standpunten nog beter te onderbouwen. Natuurlijk balen ze als ze in de minderheid zijn, maar emotioneel worden hoort niet bij goede argumenten. Op die manier houden ze het samen prima uit en zouden ook veel discussies in onze eigen maatschappij aanzienlijk prettiger verlopen.

Vieze mannetjes

Hoe anders is dat elders in de trias politica, waar een non-stop limbowedstrijd de lat steeds een stukje lager legt. Voor zijn hoorzittingen in 2018 was tweede Trump-voordracht Brett Kavanaugh al 12 jaar rechter bij de op één na hoogste rechtbank van het land. In het weekend coachte hij de sportteams van zijn toen 10- en 13-jarige dochters.

Zoals u mogelijk nog weet lekten de Democraten vlak voor de stemming dat Kavanaugh, ruim 35 jaar daarvoor toen hij 17 was, iemand ernstig zou hebben aangerand. Niemand deed ooit aangifte of noemde het tijdens zes achtergrondonderzoeken voor eerdere functies. Niemand opperde het in zijn 12 jaar als rechter, of eerder tijdens zijn hoorzittingen. Geen van de door het vermeende slachtoffer aangewezen getuigen kon ook maar één detail van de beschuldiging bevestigen. Seriously? Daar zit je dan, als vader van twee jonge meiden, met de camera’s van heel het land op je gericht.

De overeenkomst met 1991 was treffend. Liberaal icoon en eerste African American on the Court Thurgood Marshall – een absolute held – trad af wegens gezondheidsproblemen. Bush Sr. droeg de nu langst zittende Justice Clarence Thomas voor en ook hij werd van seksueel wangedrag beschuldigd. Ook toen brachten de Democraten dat, onder leiding van comitévoorzitter Joe Biden, pas zeer laat in tijdens de hoorzittingen. Opvallend wel, dat Republikeinen zo vaak vieze mannetjes voor SCOTUS selecteren en Democraten dat steeds zo last minute toch ontdekken.

Kamala’s invloed

De invloed van een kandidaat-vicepresident op de verkiezingen is normaal beperkt, maar dat is dit jaar anders. Biden is bijna 78, iedereen ziet zijn mentale achteruitgang en dus is de kans dat zijn VP het gaandeweg moet overnemen vrij aanwezig. Wat vinden de kiezers van President Kamala Harris? Tijdens de Kavanaugh hearings had zij als lid van de senate judiciary committee een prominente rol en sprak ze hem structureel toe met veel dedain. Ook tijdens ACB’s zittingen zal ze zich doen gelden. Dat kan zomaar eens averechts gaan werken.

Trump was in 2016 niet bepaald een droomkandidaat. Biden, die niet meedeed omdat zijn zoon kort daarvoor was overleden, zou absoluut van hem hebben gewonnen. Bloody Pino zou van Trump hebben gewonnen. Hillary ook, bijna, maar haar dedain werd steeds meer gehekeld door het electoraat. Een vrouw? Zeker, hoogste tijd. Alleen, niet deze vrouw. Kamala roept bij velen exact dezelfde weerstand op.

Biden koos niet Susan Rice, Elizabeth Warren, Gretchen Whitmer of Amy Klobuchar als VP, maar Kamala, die hem tijdens eerdere debatten nog voor racist uitmaakte. Die keuze kan hem weleens duur komen te staan. Tijdens de komende SCOTUS-zittingen van Amy Coney Barrett wil Harris graag politieke punten scoren. Grote kans dat ze daarin doorschiet met het Hillary-effect als gevolg. Dat kan Biden de kop kosten en Trump een tweede termijn opleveren.

Tenzij corona hem pakt, natuurlijk.

