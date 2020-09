Bonusaflevering in een nieuwe GS-serie over de strijd van Trump om zijn derde nominatie voor het Supreme Court er door te krijgen voor de verkiezingen van 3 november

De opvolging van Ginsburg. Deel 2

Deel 1 gemist? Hierrr.

Van RBG naar ACB

Hoewel deel twee van deze SCOTUS serie pas later zou volgen, is Trumps nominatie van Amy Coney Barrett aanleiding voor een extra editie. Supreme Court Time, waarin we alvast kort ingaan op ACB en hardnekkig fake news uit de weg ruimen, om alles door een schone lens te zien.

Nominatie

Voormalig professor Amy Coney Barrett is 48, Court of Appeals rechter en moeder van zeven kinderen, inclusief twee adoptiekids uit Haïti en een zoon met het syndroom van Down. Met zo’n profiel en door mensen in het hele politieke spectrum omschreven als toppunt van decorum en collegialiteit, wordt het voor de Democraten lastig om ad hominem op haar te gaan.

De Republikeinen hebben de stemmen om haar te bevestigen, wat lijkt te lukken vóór de verkiezingen van 3 november en een zaak die Obamacare de das kan omdoen in de week erna. Tenzij er iets geks gebeurt (compromitterende foto’s met een blije Pino, iemand?), is ACB binnenkort de nieuwe junior justice.

Door de Dems omschreven als MaAkt AlLeS kApOdt conservatieve rechter, zegt Barrett zelf een originalist te zijn. Wat betekent dat eigenlijk en hoe zitten die SCOTUS-verhoudingen nu?

Fake news baby

Om dit te doorgronden moeten we eerst afrekenen met hardnekkige desinformatie, door onze immer goed geïnformeerde vrienden van Nu.nl omschreven als: “hoewel deze rechters onafhankelijk moeten zijn, zijn ze toch vaak politiek gekleurd”. Punt is alleen, daar klopt echt helemaal niets van. Wij beoordelen deze stelling dan ook als onwaar.

Ja, er bestaan verschillende rechtsopvattingen, maar wel in een volstrekt andere dimensie dan die van het politieke spectrum. Ze komen neer op hoe je de grondwet interpreteert, waarin kort gezegd twee hoofdsmaakjes bestaan:

De originele & evoluerende leer

De originele leer van o.a. Scalia, Gorsuch en Barrett stelt: interpreteer de tekst zoals geschreven, in de context van de tijd waarin dit gebeurde, zoals een redelijk mens dat destijds zou begrijpen. De grondwet zegt niets over abortus, dus verbiedt noch verplicht het, waarmee SCOTUS er niet over gaat en het volk zelf mag beslissen. Voor- of tegenstander? Overtuig je medeburgers en maak een wet, het democratisch proces is daarvoor de route.

De evolutionaire leer van o.a. Ginsburg en Breyer gaat verder en stelt: de maatschappij ontwikkelt, wat 100 jaar geleden nog niet geaccepteerd was kan dat nu wel zijn, en dus moet de grondwet vanuit het perspectief van nu worden gezien. Zo besloot het hof in 1973 in Roe v. Wade dat onder het 14e amendement een privacyrecht bestaat waarvan abortus deel uitmaakt. Niet omdat dit amendement daar iets over zegt, maar omdat dit er anno nu uit kan worden opgemaakt.

Die evolutionaire leer klinkt nobel, maar kan gevaarlijk zijn. Deze negen juristen zijn hoogstens indirect democratisch gekozen, kunnen niet worden ontslagen en hun oordeel is definitief. Zodra zij met een vinger in de lucht bepalen ‘hoe ver de maatschappij gevorderd is’ en ‘of zus of zo al kan’ spreken zij geen recht meer, maar maken zij beleid dat vrijwel onaantastbaar is.

De wijze van verandering

Moet verandering dus komen via rechtbanken of het democratisch proces? Al voor Roe v. Wade was abortus legaal in 20 staten en ook het homohuwelijk was al legaal in 36 staten voor Obergefell v. Hodges het in 2005 evolutionair uit de grondwet destilleerde. Is het niet beter om beladen onderwerpen via het maatschappelijk debat te laten rijpen? Zodra SCOTUS immers dwingend recht oplegt, is er geen reden meer voor onderlinge overtuiging met het risico op blijvende polarisatie.

ACB vindt als originalist in elk geval dat SCOTUS terughoudend moet zijn. Justices zijn geen koningen die beleid mogen verzinnen, maar moeten zich beperken tot wat in de wet geschreven staat en de rest overlaten aan het volk.

Natuurlijk zijn Justices niet zwart-wit het een of het ander. Het is een spectrum dat verder strekt dan hier kan worden beschreven en in beide hoofdrichtingen bestaan verschillen. Wel geldt: originalisten zijn geneigd de keuze aan het volk te laten, terwijl de evolutionaire tak vooral vóór het volk bepaalt. Waarom Democraten liever evolutionisten zien en Republikeinen originalisten, is aan u als lezer om te bepalen.

Originalisten zijn niet altijd conservatief

Dat originalisten ook niet altijd oordelen bereiken die gelijk staan aan politiek conservatisme, blijkt goed uit een voorbeeld van eerste Trump SCOTUS appointee Neil Gorsuch (gór-sutsj). Sinds zijn aanstelling in 2017 stemde deze originalist al meermaals mee met ‘liberale’ rechters Ginsburg, Breyer, Sotomayor en Kagan in ‘liberale’ uitkomsten. In juli jl. schreef Gorsuch namens deze meerderheid het vonnis in McGirt v. Oklahoma:

McGirt v. Oklahoma

Via de Trail of Tears werden stammen Native Americans gedwongen tot volksverhuizingen. Eén van die stammen, de Creek Nation ‘kreeg’ nieuw land via een verdrag met het Congres, waar sindsdien op talrijke manieren afbreuk aan is gedaan. De vraag in deze zaak was of die afbreuk inmiddels zo groot was dat het verdrag nietig was geworden.

Met een extract van dit recente vonnis, sluiten we af door de woorden van Gorsuch voor zichzelf te laten spreken:

“Aan het einde van de Tocht de Tranen lag een belofte. Gedwongen om het land van hun voorouders te verlaten, werd de Creek Nation verzekerd dat hun nieuwe gebied in het westen voor eeuwig van hen zou zijn. Het Congres zou soms graag zien dat zo’n onhandig reservaat simpelweg zou verdwijnen. Komt ze daar electoraal niet mee weg, dan danst ze met wetgeving om de grenzen heen en in de hoop dat rechters die niet voor verkiezingen hoeven te vrezen het laatste zetje geven.

Die hoop is echter niet de wet, en de politiek de schaamte besparen die gepaard gaat met het opheffen van een reservaat is een taak die de grondwet ons niet toebedeelt. Hoe vaak de federale overheid haar beloftes aan inheemse stammen al heeft gebroken doet hier dus niet ter zake. Als zij ook deze belofte nu wil breken, dan moet ze dat met wetgeving maar hardop zeggen.”

(Link naar hele vonnis in pdf hier).

Support our Series!

Deze serie wordt via crowdfunding gefinancierd. Waardeer je de inhoud? Doneer! Klik op de bunq button hieronder, bezoek bunq.me/BankofAmerica (hihi), of doneer direct op NL95 BUNQ 2040 8289 82. Thank you, cordially!

Stijlloze SinterJan