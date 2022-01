Gaan ook nog gewoon mensen deaudt hê? Dat het geen reedt te maken heeft met de corona, de booster, de boosterbooster etc. Dat er gewoon een snuifje teveel ingegaan is of één of andere hartvaat dit het begeeft. Bob Saget was wel een mooie vent. Als redelijke komiek 300 mln bij elkaar leuteren kan alleen in Amerika. In Nederland eindig je als redelijke komiek in sneue reclames of als panellid van Heel Holland Klooit met Linda.