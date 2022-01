Pijnlijk jubeltweetje van het COA afgelopen weekend. De VVD-kliek - die voor bevrinde lobbyclubjes (AEG, Miele, linnengoedboeren, wooncorps, pendelbussen etc) klandizie regelt - meldde op 1 januari fris & vrolijk dat er 35.566 personen in de opvang zitten. (Hier de jaarafrekening met Week 52). Nu zult u zeggen, 35 duizend da's helemaal niks, dat is 1 vol Philips Stadion, maar u mag helemaal niet naar het stadion, u mag zelfs geen feest geven, dan bent u meteen illegaal verklaard en komt de pliesie met shovels. Daarom pakken we de gemeente Edam-Volendam er maar even bij, daar wonen ongeveer net zoveel mensen als het COA opvangt. (En omdat Volendammers in Volendam (4 huizen te huur) willen wonen is er een wachttijd van tien jaar.) Hieronder het Bing Maps-plaatje van Edam-Volendam. Goed kijken, dan ziet u misschien nog een grutto in het weiland. Tot volgende week, dan gaan we verder met De Asielinstroom per Week, 2022.

Even voorstellen. De nieuwe stas Miele's & Linnenpakketten