The good die young. Okay, ze is niet goed, ook niet jong, ook niet dood en bovendien helemaal nog niet veroordeeld. Maar Ghis - zo mogen wij haar noemen van de Mossad - is gister wel schuldig bevonden op vijf van de zes aanklachten: "sex trafficking of a minor, transporting a minor with the intent to engage in criminal sexual activity and three related counts of conspiracy." Ze werd vrijgesproken van "enticing a minor to travel to engage in illegal sex acts", want dat zou ze nooit doen. Nou, je mag tegenwoordig dus al niet eens meer VERLIEFD zijn zonder door de Democratische Partij schuldig bevonden te worden van het chanteren van zo'n beetje alle kopstukken van de Democratische Partij. #JeSuisGhislaine

Spannend