Boven- en onderstaand de belangrijkste twee fragmenten uit de monoloog van een uur (na de breek). Het was een half jaar geleden al opgenomen, maar Eric wilde/durfde het niet te publiceren. En uit ontsteltenis over dat het verhaal afgedaan en gesloten lijkt door de media, doet-ie het alsnog. Hij ontmoette Jeffrey Epstein dus in 2004, op verzoek van Epstein zelf, in zijn Manhattan town house. Hij ontving Eric samen met een andere bezoeker die Eric niet kende. Jeffrey kwam de kamer binnen met een dame die Eric 22 tot 23 jaar oud schatte, "extremely attractive". De dame ging op Jeffreys schoot zitten, en het gesprek begon. Sindsdien noemt hij Epstein "the construct".

Maar goed, wie of wat zit er dan achter dat construct? We denken het zelf ook al een tijdje hardop, en nu doet Eric het ook: een select groepje binnen de Israëlische inlichtingengemeenschap. Erg precair allemaal natuurlijk, dus onderstaand z'n hele citaat even uitgeschreven:

"My believe is that this was a poorly constructed operation. And that when it comes to light which intelligence community it was, we're in danger of a country which I care a great deal about, being thought to have constructed a peadophelic honey trap. (...) I'm not going to lie. I've thought that the country might be Israel. As an American Jew who has lived in Israel. I don't think Israel came to this decision, if he is, in fact, a product of the Israeli intelligence network. In fact, this would be top secret. It would have been decided by a tiny number of individuals. And it is not right to take down a nation, based upon the idea that you can't even do intelligence work, because you contrived such a ridiculous idea as Jeffrey Epstein, in order to gain compromising material and therefore control over influential people inside of another country. What I would believe, is instead, that this is a tiny program, and that these people should come forward, or that we should find them, by re-initiating the Church and Pike commissions*."

Dat is geenszins vergezocht. De vader van Epsteins madame Ghislaine Maxwell (nog altijd spoorloos), Robert Maxwell, was zeer waarschijnlijk ook werkzaam voor Israëlische inlichtingendiensten. Volgens de officiële verklaring is hij na een hartaanval van zijn jacht gevallen en vervolgens verdronken. Naar verluidt werd zijn begrafenis bijgewoond door "no less than six serving and former heads of Israeli intelligence."

De Devil's Advocate-eenheid

We leerden het pas in deze scene van World War Z, maar de Israëlische militaire inlichtingendienst heeft wat ze in de film de "tenth man"-eenheid noemen. In werkelijkheid heet de controle-eenheid "the devil’s advocate", en is geboren uit de Jom Kipoeroorlog in 1973 waarin Israël écht bijna van de kaart geveegd werd. Israëlische inlichtingen waren nagenoeg volledig op de hoogte van de Arabische oorlogsplannen, maar dachten door foutieve aannames dat de waarschijnlijkheid van een aanval extreem laag was. Vervolgens werden ze verrast en bijna compleet vernietigd. Om beleid op foutieve aannames in de toekomst te voorkomen werd the devil’s advocate gecreëerd, met maar één doel: als de hele kamer A denkt, een plan klaar hebben liggen voor als het toch B blijkt.

Stel nu dat heel Israël denkt dat Amerikaanse steun (voor hen van levensbelang) onvoorwaardelijk en eeuwig is. Dan is het aan de devil's advocate om een plan klaar te hebben liggen als die aanname alsnog foutief lijkt. En waarom dan niet in de vorm van een geladen publicitair revolver op de slaap van Amerika's elite? Als land dat op z'n smalst slechts 60 kilometer (maar eigenlijk slechts 14,5km) breed is, kun je je sommige dingen niet veroorloven.

Wel EXTREEM schraal natuurlijk dat de getrouwde Israëlische oud-premier en oud-minister van Defensie Ehud Barak dan zelf ook in die val zou lopen, maar goed. Misschien geeft dat aan hoe deep cover de operatie eigenlijk is, als het daadwerkelijk een Israëlische operatie is. "Two words, mister president. Plausible deniability."

Bepaald brisant indien waar, allemaal. En bepaald voer voor anti-joodse- en anti-Israëlische sentimenten. Des te belangrijker dus, dat joden als Eric zelf tevens degenen zijn die deze misstand corrigeren.

"I'm not going to lie. I've thought that the country might be Israel."

De hele monoloog

Gelukkig hebben we de foto's nog