Eric werd als centrum-linkse spil in het Intellectual Dark Web met zowel de pet van econoom als theoretisch natuurkundige op, in korte tijd een van onze favoriete commentatoren. Al was het maar om z'n quote "We are now gods, but for the widsom." Interviewt pornosterren in z'n eigen podcast, maar bij Rogan komt-ie ook altijd maximaal tot z'n recht. Stond helemaal vooraan in zijn protest tegen de inmiddels ontkrachte WHO & Co.-claim dat mondkapjes voor de algehele bevolking niet zouden helpen tegen algehele verspreiding. En is natuurlijk ook de lieftallige oudere broer van de evenzo heldhaftige Bret Weinstein. Op 05:08 gaat het gelukkig al over hoe de VS en China aan BDSM doen, en dat MIT-nerds gek op BDSM waren omdat ze door hun autistische predispositie erg van al die regeltjes hielden. Maar Eric zelf natuurlijk niet. Meer losse clipjes en volledige 3 uur, na de breek!

WHO is compromised

De dodelijke WHO-claim dat mondkapjes niet helpen

Ook belangrijk: castrati waren naar verluidt uitstekende minnaars

Eric's "new approach to theoretical physics". Proost

De gehele 3 uur!