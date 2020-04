Snappen jullie nou nog niet dat je bij zoiets simpels als een virus gewoon naar vakpublicatie GeenStijl en een paar Twitteraars met traktor-ava's moeten luisteren? Op 26 februari trokken we het RIVM nog eens aan het jasje over a-symptomatische besmettingen. Afgelopen zondag trokken we die rare WHO-claim dat mondkapjes niet helpen nog eens uit elkaar. En vandaag vroegen we hoe het RIVM de huidige claim dat "een mondkapje in het dagelijks leven geen meerwaarde heeft", rijmt met een RIVM-studie uit 2008 waarin exact het tegenovergestelde geclaimd wordt. Maar goed, het CDC komt er nu op terug: "Surgeon general says the CDC now recommends wearing face masks in public because recent studies show "a significant portion of individuals" with coronavirus don't show symptoms, and can unknowingly transmit the virus to others." Jaap, Hugo, Mark, we zien reikhalzend uit naar hoe jullie terug gaan komen op MAANDEN aan roekeloos mondkaphamster-beleid. Maar doe het hoe dan ook VANDAAG (zaterdag) AL. Had gewoon de waarheid verteld; jongens, de zorg zit echt enorm krap en zij hebben prio, het publiek moet gewoon even wachten. Dat had prima geweest. Onwijze eikels.

