Afgelopen zondag belichtten we al die rare claim van de WHO & Co. dat mondkapjes alleen zinvol zijn als je zelf symptomen vertoont óf als je werkt met besmette personen. Oftewel: het werkt alleen om te voorkomen dat symptomatische mensen anderen aansteken, maar het werkt niet als de general population het draagt om de eigen besmetting te voorkomen. Ook het RIVM stelde twee maanden geleden resoluut: "Een mondkapje heeft in het dagelijks leven geen meerwaarde. Mondkapjes hebben alleen zin als er ernstig zieke patiënten zijn die veel virus verspreiden." Het meest vreemde en roekeloze aan die redenering is nog wel dat het geen enkele rekening houdt met eventuele besmettingen door a-symptomatische dragers.

Maar goed, hoe rijmt het RIVM die bewering dan met een studie ván het RIVM uit 2008, die exact het tegenovergestelde beweert: "Any type of general mask use is likely to decrease viral exposure and infection risk on a population level, in spite of imperfect fit and imperfect adherence, personal respirators providing most protection." Kortom, alle beetjes helpen. De conclusie vervolgt: "Masks worn by patients may not offer as great a degree of protection against aerosol transmission." Kortom, het biedt helemaal niet zoveel bescherming als symptomatische patiënten mondkapjes dragen.

Tuurlijk, het is een studie van twaalf jaar oud en bestond uit drie experimenten waarvan er twee gedaan werden op samples van 39 en 28 mensen. En natuurlijk weten we ook wel dat "humans and viruses are messier than computer models tend to acknowledge, these findings fall apart in the real world." Maar waarom nu dan zo insisteren dat het geen meerwaarde heeft? Is dat echt alleen om te zorgen te zorgen dat het zorgpersoneel genoeg heeft? Want als dat zo is, zég dat dan gewoon eerlijk, we zijn de beroerdste echt niet hoor. Gun ons juist liever eens zo'n romantisch offer, we hebben al zo weinig meegemaakt.

En als dat niet het geval is, dan kunnen mondkapjes toch weinig kwaad? Een studie in The Lancet (PDF) stelde vorige week nog dat ondanks gebrek aan eenduidig bewijs, "Perhaps it would also be rational to recommend that people in quarantine wear face masks if they need to leave home for any reason, to prevent potential asymptomatic or presymptomatic transmission." Modelstaten Zuid-Korea, Taiwan en Hong Kong doen het al. Duitsland overweegt het als ze hun lockdown langzaam terugdraaien en in Oostenrijk is het verplicht in supermarkten. Wellicht kan oud-RIVM-projectleider van die studie @dr. Marianne van der Sande er eens haar licht over laten schijnen.

Gewoon ff lekker ranten met Carl

Monumentale rant tegen de WHO door ome Eric