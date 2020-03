We zagen gister ineens het bovenstaande WHO-advies in een tweet van 26 maart. Wij natuurlijk meteen denken dat het een sinistere vorm van massamanipulatie was om te zorgen dat particulieren de mondkapjes niet kopen zodat ze gewoon naar ziekenhuizen kunnen. Vervolgens zagen we dat het filmpje zelf al op 9 maart op YouTube verscheen, en daarna zagen we dat een ander WHO-filmpje met exact dezelfde strekking al op 5 februari op YouTube stond. Vooral dat laatste haalt de angel wel een beetje uit de manipulatie-these, Wuhan ging op 23 januari in lockdown. En op 5 februari was het nog niet evident dat de Westerse medische sector met een mondkapjes-tekort te maken zou krijgen, al begon het voor particulieren al wel lastig te worden.

De WHO claimt dat mondkapjes aan mensen die niet in de zorg werken geen bescherming bieden en alleen gedragen moeten worden als je zelf symptomen hebt. Het is dus een instrument om te voorkomen dat je iemand aansteekt, niet om te voorkomen dat je aangestoken wordt. Maar:

- Dit standpunt is alleen geldig als daadwerkelijk iedereen met symptomen een mondkapje draagt of binnenblijft.

- Het houdt geen rekening met de zelfs door het RIVM erkende mogelijkheid van asymptomatische besmetting.

- Waarom dragen WHO-officials zelf wel mondkapjes zonder symptomatische mensen in de buurt.

- Waarom beschrijft het CDC mondkapjes als "acceptabel alternatief" bij een gebrek aan zuurstofmaskers.

The Lancet publiceerde op 20 maart een vergelijkende studie naar de adviezen die landen rondom mondkapjes geven. Iedereen is het er over eens dat symptomatische mensen een mondkapje moeten dragen. Over asymptomatische mensen adviseren ze het volgende.

China: iedereen een mondkapje in het openbaar.

Hong Kong: iedereen een mondkapje in het openbaar vervoer en op drukke plekken.

Singapore: alleen bij symptomen.

Japan: in open lucht heeft mondkapje maar beperkt zin.

VS: wordt niet aangeraden, US Surgeon General riep particulieren op 29 februari op het niet te kopen.

VK: alleen voor zorgpersoneel.

Duitsland: er is geen bewijs dat het beschermt, geeft vals gevoel van veiligheid.

Zuid-Korea, het land wiens aanpak als allerbeste beschouwd wordt, ontbreekt echter in de studie. Daar worden alle burgers in de buitenlucht aangedrongen mondkapjes te dragen. Exact hetzelfde geldt voor aanpak-modelstaat Taiwan. Nou, bedankt voor het lezen, u bent uiteindelijk geen woord wijzer. (H/t dit NYT-opiniestuk).

