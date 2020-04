Oud Niels.

Underwhelming. Meneer probeert een beetje bij haar in het gevlei te komen met z'n "can i make a compliment" * barf *

Hadden véél scherpere en diepere vragen kunnen komen over haar achtergrond, zeker nadat ze sprak over dat dr paps altijd strippers had als vriendinnen en dat ze in n caravan woonden enzo.

Ook had meneer (op een zachte manier) dieper in kunnen gaan over de rol van de gigantische hoeveelheid en gemakkelijke toegang tot pr0n in de huidige MaAtScHapPiJ.

Had allemaal gekund.. maar hij wilde lief doen en een lachje krijgen van.... een pornoster.

... en ze is niet eens zo heel erg mooi.