Er zijn drie werktheorieën.

1- Ze zit ergens achter een boekenkast.

2- Ze heeft gezongen en zit in witness protection.

3- Snitches get stitches en wie zingt gaat slapen.

Nou, wij vragen het liever gewoon even aan RTL's Marc van der Linden. Hij heeft naar eigen zeggen namelijk een mysterieuze "gemeenschappelijke vriendin" met Ghislaine Maxwell die overigens heel erg van pijpen houdt. Wij durven hardop te vermoeden dat die vriendin niet zomaar de minste is, en niemand minder is dan Maxwells bestie en advocaat Leah Saffian. Dat durven we te vermoeden omdat Marc en Leah Facebook-vrienden zijn, elkaar volgen (**) op Instagram, hij haar tagde in een dit bericht en omdat RTL sowieso wel van de seksslaafeilanden is.

Maar goed, de nieuwste tabloid hot take is dat Maxwell en Epstein een Israelisch spionage-duo waren dat the rich and powerful in de tang hield door incriminerende beelden van hen te verzamelen in Epsteins sekshuizen. En gezien Maxwells vader zeer waarschijnlijk ook een Israëlische asset was, klinkt zulks eigenlijk veel aannemelijker dan we zouden willen. Niet in de laatste plaats omdat nooit duidelijk is geworden waar Epsteins bronvermogen vandaan kwam, voordat hij een 'financier' werd. Zie draadje van Thiel Capital's managing director Eric Weinstein na breek. Maar goed, Marc, doe eens wat hints droppen!