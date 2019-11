Onderzoeksjournalistieke start-up Daily Mail.com onthulde gister een en ander over de nog altijd spoorloze Ghislaine Maxwell, Chef trafficking van de naar verluidt overleden Democraat Jeffrey Epstein. Zo houdt ze bijvoorbeeld echt enorm van pijpen en heeft ze het hier te pas en te onpas in het openbaar over. "'But I get her appeal to guys. All she ever talked about was "sex, sex, sex".'" Kortom, vrouw naar ons hart. Maar waar onderzoekscollectief The Sun mee over de brug kwam, dat vinden we dan weer minder grappig. Ze was verantwoordelijk voor de dagelijkse aanvoer van """masseuses""", én ze wist dondersgoed dat de bovenstaande Virginia Roberts slechts een minderjarige 17 lentes jong was voor dat Drew er meerdere malen over heen klapte.

Uit rechtbankdocumenten komen de volgende transcripties, waarin Maxwell zegt: "What we can all agree at this point, there is not one person in this room, however much you would like her to be younger, who can say she was not 17. So she was 17. At 17 you are allowed to be a professional masseuse. There is nothing inappropriate about her coming at that time to give a massage." Verder zegt ze natuurlijk dat "I have never participated at any time with Virginia in a massage with Jeffrey. I have been absolutely appalled by her story."

En om het verhaal nog mooier te maken blijkt dat Prince Andrew ook nog eens een moeilijke gierige borrelaar is, want hij betaalde een masseuse slechts £75 voor haar diensten. En ohja, hij smokkelde haar Buckingham Palace in wat natuurlijk gewoon een enorme security breach was. Drew, zet dat plan voor een tweede interview om het vorige interview een beetje recht te trekken aub zo snel mogelijk door.