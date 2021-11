De New York Times onthulde vorige week dat """mistake after mistake""" door gevangenispersoneel leidde tot de """zelfmoord""" van """Jeffrey Epstein"""" (oké we """stoppen"""" al). En vandaag begint de rechtszaak tegen zijn Madame Ghislaine Maxwell, dochter van Robert Maxwell wiens begrafenis na een 'val van zijn jacht' om moverende redenen werd bezocht door zes voormalige en zittende hoofden van Israëlische veiligheidsdiensten. Maar dat is het verleden!

In het heden is de hoofdaanklager tegen Maxwell de 32-jarige Maurene Comey, onder wie rond begin 2020 die video van Epsteins eerste 'zelfmoordpoging' vermist raakte, daarna naar verluidt gevonden werd, en vervolgens toch gewist bleek wegens "technical errors". Het is trouwens ook de dochter van Obama's FBI-directeur James Comey (2013 - 2019), die verantwoordelijk was voor Hillary Clintons email-controverse en de volledig verzonnen Russian Collusion-heksenjacht tegen Trump. Zegt natuurlijk helemaal niks! Maar het zegt ook niet helemaal niks.

En dan de rechter. Dat is namelijk ene Allison Nathan. Was in 2004 de Associate National Counsel van John Kerry's Democratische presidentscampagne, vanaf 2009 18 maanden lang president Obama's special assistant en Associate White House Counsel, werd twee weken geleden op 16 november 2021 door Democratisch stamhoofd Chuck Schumer aangedragen als rechter voor de Second Circuit Court of Appeals en een dag later door Joe Biden genomineerd als United States Circuit Judge of the United States Court of Appeals for the Second Circuit - en is daarmee nog maar 1 stap verwijderd van Supreme Court. Oh en ze was tijdens haar studie lid van Skull and Bones-level genootschap Quill and Dagger. Zegt allemaal natuurlijk helemaal niks! Maar het zegt ook niet helemaal niks.

Enfin, Tim Kennedy's viral tweet die claimt dat Judge Allison Nathan de aanwezigheid van media, publiek en een livestream verbood klonk dan misschien heerlijk, maar het is niet waar. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Rittenhouse's publieke rechtszaak, voltrekt die van Maxwell zich niet op staats- maar op federaal niveau. "Maxwell is on trial in federal court, where in most instances cameras and recording devices are not allowed. Limitations on cameras and other recordings of federal court proceedings have existed for decades." Op zich niets vreemds dus.

Bovendien stond ze de livestream en verslaggeving van de juryselectie wel toe en wees ze Ghislaines verzoek tot een borgtocht van $28,5 miljoen viermaal achter elkaar af, de laatste keer zelfs in een openbaar besluit, dat haar vluchtgevaar benadrukte. Tot nu toe eigenlijk een prima rechter dus, MAAR TOCH HÈ MAAR TOCH. Als het Ghislaine nou allemaal maar niet teveel wordt en ze de hand aan zichzelf slaat, want dat verdient niemand. Wij volgen de rechtszaak voor zover het kan hier.

Overigens zouden we nooit beweren dat het construct Jeffrey Epstein een rogue Israëlische tenth-man operatie was. Maar het is natuurlijk wel zo.

Judge Allison Nathan (v)