Want na een rechtszaak met een rechter die hem naar het leven stond nu ook nog een interviewer die hem aan de hoogste boom wil wegens het neerschieten van drie volgens sommige media zwarte demonstranten [ze waren alledrie blank]. Maar goed, de eerste meltdown was dan misschien aan de MSM, Acteurs™ en specifiek The Hulk en The Mandalorian na Kyle's vrijspraak. De tweede meltdown was aan rechts nadat Kyle in bovenstaande clip zei BLM te steunen. Voor de oplettend rechts was dat overigens helemaal geen verrassing.

Uit het korte interview voordat de schietpartij plaatsvond bleek dat Kyle er gewoon was om private business tegen plundering en brandstichting te beschermen en hij had zijn med kit bij zich om eerste hulp te verlenen aan behoeftigen. Bovendien hing hij als blue-liner die avond ook gemoedelijk met de Boogaloo Bois (foto). En dat is heus geen perfect-uniforme beweging, maar ook die boys hebben landelijk hun steun uitgesproken vóór BLM en is vooral een anti fed boi ideologie met uitstekende memes.

Dus ja weet je. En het mag natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Maar wij zouden toch vooral willen opmerken dat Kyle's trigger discipline en algehele composure onder leven en dood op 17-jarige (!) leeftijd bewonderenswaardig waren.

