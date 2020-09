Er zijn geen officiële ledenpasjes, maar onderstaand dus wat we ongeveer van het Boogaloo beeldmerk begrijpen. Het is een beetje wat er gebeurt als grondwets-fundamentalistische shitposters de esthetiek van de special forces community gaan LARPEN. Maar dan met scherp. We vermoeden dat de Hawaii-shirts hun oorsprong vinden rond de veteranen community Operator As Fuck Nation (AOF Nation, bijna 500K volgers op Facebook), waar het moons out goons out-taaltje en bijbehorende kledingstijl floreert.

Volgens wiki & Co staat de beweging te boek als extreemrechts, en daar valt heus iets voor te zeggen. Maar meer dan eens zagen we de bois juist zij aan zij met BLM (video, foto's), en waren het de bois die zeiden er te staan om de demonstranten tegen politiegeweld te beschermen. Het lijken dan ook primair anti-overheidsactivisten met een sterke anti-politie-insteek, die bovenal voor individueel wapenbezit staan. Bij twee cop killings eind mei en begin juni worden de verdachten in verband gebracht met de Boogaloo-beweging.

Het woord boogaloo staat voor een tweede Amerikaanse burgeroorlog, waar de bois op zeggen te hopen. Maar toch hebben we het gevoel dat er in veel gevallen heimelijk meer sympathie is voor het leger (zeker met Trump aan het hoofd) dat ze na-LARPEN, dan dat ze er nou zozeer tegen ten strijde willen trekken. Uit hun beeldtaal blijkt vooral een weerzin tegen de feds bois, en dan specifiek het Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF). Maar eigenlijk wel tegen elk federaal departement, wiens werknemers ze scharen onder alphabet bois, wegens de vele afkortingen van federale diensten.

Over hun zelf-denigrerende meme game en Pepe-schouderpatches met nachtkijker zijn we in ieder geval erg te spreken. Mooi essay over de beweging hier bij Bellingcat. MEMES EN FOTO'S NA DE BREEK.

Group of guys from “Patriot Wave” which I had not heard of. They had badges and posters referencing the “Boogaloo” which is far-right speak for a civil war. They described themselves as shitposters pic.twitter.com/GXRbt7QfIq — Tess Owen (@misstessowen) January 20, 2020

