:

Dat is het precies.

Wanneer je met of zonder wapen, in zo’n situatie begeeft, dan kan er iets ergs gebeuren. Advies; ga niet. In de VS mag je blijkbaar een wapen bij je hebben. Was dat toch illegaal dan zouden ze hem daarop kunnen veroordelen.

Niet op het gebruik want die blm en antifa racisten hadden hem afgemaakt. Die beelden maken een ding duidelijk; zelfverdediging.

Maar nogmaals, het was beter er niet aanwezig te zijn.

In Nederland hadden we zoiets met een juwelier die voor de zoveelste keer overvallen werd. Heet echtpaar had illegaal een wapen en die gebruikt omdat de man in levensgevaar verkeerde. Zijn vrouw schoot en een overvaller dood. Later een woeste Marokkaans mob daar in de straat, maar de recht oordeelde terecht dat het zelfverdediging was, maar ook illegaal wapenbezit.