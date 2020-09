"Of het gebruik van dodelijk geweld met een assault rifle die hij illegaal bezat"



Fake news, GeenStijl.

1) een AR-15 is geen assault rifle. Het is een semi-automatisch wapen en geen vol-automatisch wapen en dus geen assault rifle.

2) hij bezat het wapen NIET illegaal. In de eerste plaats was het niet zijn wapen maar dat van een bekende die in Kenosha woonde en die hem het wapen te leen had gegeven.

Ten tweede valt een AR-15 in Winsconsin onder de categorie 'long rifles' en laat dat nou de enige categorie wapens die je als 17-jarige legaal zelfstandig bij je mag hebben.

Ten derde was hij die avond in gezelschap van zijn oudere broer dus zelfs al zou over bovenstaande discussie zijn, dan was hij naar de wet 'under legal supervision' van een bevoegde meerderjarige en derhalve gerechtigd het wapen bij zich te hebben.

NB dit gaat wat mij betreft niet over of het wel of niet terecht was en of hij wel of niet het wapen bij zich had moeten hebben, de wetten van Wisconsin zijn duidelijk. Hij had het wapen legaal bij zich.