Er lijkt inmiddels onomstotelijk vastgesteld dat Maxwell en Epstein "lovers" waren nou gefeliciteerd met de rechtszaak van de eeuw. Er zijn namelijk foto's UITGELEKT waarop het tweetal zich wederzijds liefdevol toont, al Maxwell altijd toch net iets meer en dat is trouwens precies hoe het hoort. Ook is er volgens verschillende getuigen door Jef en Gish zelf seks gehad met minderjarige meisjes, en was Ghisliane de ronselaar. Dat mag eigenlijk ook geen nieuws heten al lijkt de jongste 14 jaar te zijn geweest, en dat is wel een beetje nieuws. Het enige echte nieuws lijkt de Maxwell mogelijk zwanger is geweest van Epstein en dat lijkt ons precies de enige privéaangelegenheid van de hele zaak.

Échte vragen, zoals; hoe kwam Epstein eigenlijk aan het bronvermogen dat hem de befaamde """financier""" maakte? Dat weet natuurlijk niemand behalve Eric Weinstein en wij. Het spannendste van de hele zaak is dat de onderstaande Ghislaine Maxwell Trial News gister tijdelijk door Twitter geschorst was (net als de Nancy Policy Portfolio Tracker trouwens maar dat is puur toeval!). Mogelijk kwam het door deze specifieke tweet over FBI tags die al op 'bewijsstukken' zaten toen ze gevonden werden.