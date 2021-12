Chips. Nootjes. Cola. Cola. Cola. Bart Maes en zijn Legally Blondes Eva Vlaar & Raisa Blom gaan opnieuw een poging doen om Nederland uit de lockdown te bevrijden. Een vorige poging strandde in groteske citaten van Founding Fathers en dramatische dystopische schetsen die meer het Forumgevoel zijn dan realistische feiten. Het is hier Nederland, geen Hollywood. Hier willen de rechters dat je wappert met rechtsartikelen, verwijst naar Europese jurisprudentie (die overigens allemaal tegen ons is: zie Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk) en liefst ook nog een alineaatje dat mensenrechten met het klimaat verweeft. Kortom: We zijn sceptisch over de kansen, maar: het is óók goed dat er rechtszaken gevoerd worden tegen domme lockdowns, want de pandemie is al lang politiek (en pers). Maar goed: het kort geding wordt niks, dat voorspelt deze draad alvast vrij duidelijk.

En dat is jammer, want "niet-essentiële" winkels bestaan niet, langetermijnplannen waarin corona geïnstitutionaliseerd wordt in varianten op het zomer- en winterleven zijn knettergek, we riskeren een Eeuwige QR-Samenleving en we leven bovendien in een land van veel te veel bekrompen bangburgers die liever critici van thuisopsluiting en voorstanders van vrijheid beschimpen, dan er voor pleiten om een leven zonder reinheidspas in een open samenleving te mogen vieren. (En ja, dat komt ook omdat slangenolie spugende stoethaspels "het verzet" gekaapt hebben, en tot clownsact hebben gereduceerd). Maar het is wel wat Marianne zegt, dus aankondiging liveshow hierboven, processtukken hierrr en livestream na de breek.

Nou. Daar gaan we dan maar weer

Alweer sterven op dezelfde heuvel

Duitse prof pleit tegen vaxxplicht

Deze man verdient naar verluidt een Van Disselclaimer qua 'onwaarheidswappie' dus bij dezen

Duitse journalist tegen vaxxplicht

Zo moeilijk is het toch niet?

Spaanse Koning

*boks*, ouwe