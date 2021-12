Je doet er gelaten aan mee omdat het vaak niet anders kan. Maar dat is dan ook de enige reden. Dat gelul over 'samen' en 'voor elkaar' is letterlijk: gelul. Het gaat alléén maar om één ding: de politiek verantwoordelijken schijten 7 kleuren en durven daarom niet politiek verantwoordelijk zijn. Dus dan maar met een kanon op een mug schieten om stoer te doen (de beeldvorming meneer!) en constant uitgaan van het aller-allerergste denkbare scenario want dan kan het alleen maar meevallen. En dat komt dan weer door hun 'beleid'.

Ik heb persoonlijk nul vertrouwen meer in degenen die het verhaal verkondigen en zeggen dat ze het allemaal heel erg naar vinden, hun maatregelen, maar dat het nou eenmaal moet omdat we anders... ja wat? Stevig verkouden kunnen worden? Natuurlijk, de meningen verschillen hevig hier en in heel NL en dat komt omdat de mensen die de informatie in handen hebben waaruit blijkt dat het allemaal heel heel erg is, dezelfden zijn die lockdowns instellen. Je krijgt gewoon geen duidelijkheid, het is één en al mist en rook.

Maar ik vertrouw die mensen gewoon niet meer! Moet ik Rutte zijn verhaal geloven over Covid? Hoe dan? De man liegt álles aan elkaar, al jaren en jaren, en als het uitkomt liegt hij dáárover net zolang tot hij wel móet toegeven maar dan herinnert hij het zich ineens niet meer. Het spijt me maar ik kan zo iemand echt niet meer geloven en ga er intussen vanuit dat alles wat hij zegt een halve of hele leugen is. Hugo de Jonge heb ik nooit voor vol aan kunnen zien, ten eerst is het overduidelijk een ijdele trekpop die als usefull idiot misbruikt word, ten tweede bakt hij er al 2 jaar weinig tot helemaal niets van. Het is niet de juiste persoon op deze plaats gebleken. Moet ik naar hém luisteren? Hoe dan? De man is incompetent, daar ga je niet voor lopen tenzij je net zo goedgelovig bent. Maar helaas dat ben ik niet meer.

Dat goedgelovige is er door Rutte vakkundig uitgeramd. Die heeft intussen wel duidelijk gemaakt dat je hem niet moet vertrouwen en dat vertrouwen in je medemens überhaupt nogal dom is. Voor Rutte is liegen doodnormaal en geen moreel probleem. Dus: liegt hij hierover ook, is mijn conclusie. Zelfde trouwens voor de rest van die klote coalitie die ze bij elkaar hebben gekonkelfoesd. Één en al leugens, minachting en achterbaksheid is er geëtaleerd door dat stel farizeeërs. En dát bij elkaar geraapte zooitje liegende incompetente regenten meent dan mij te moeten doen geloven dat alles en iedereen dood gaat als we niet, één fukking week voor kerst de hele klerezooi dichtgooien en wéér een kerst met zn allen als bejaarden achter de geraniums moeten gaan zitten. Want dat zou dan "goed zijn voor het land". Wat goed zou zijn voor het land is als deze mensen écht hun verantwoordelijkheid hadden genomen, ipv ook daarover te liegen, en hadden gekozen voor een regering met draagvlak ipv deze houtje-touwtje rotzooi waar meer dan half NL al een pesthekel aan heeft en gegarandeerd gaat krijgen.

Maar leuk joh. Blijf lekker je kletsverhalen vertellen alsof mensen je geloven. Alsof mensen er begrip voor hebben om een week voor kerst de hele ingekochte handel in de container te kunnen flíkkeren. Alsof mensen het leuk vinden om weer een kerst alleen te zijn zonder familie. Alsof niemand het erg vind dat alles wat leuk ging worden per omgaande geannuleerd is.

Alsof je echt de baas bent in een land wat alláng geen autoriteit meer accepteert van een liegende premier die steeds eenzamer zijn toneelstukjes staat op te voeren. En er allen zelf nog geloof en vertrouwen in lijkt te hebben. Of zou hij dáár ook over liegen?

Zo. Waar is de paracetamol gvd.