Stop hiermee.

Mijn hele leven verbaas ik me al over hoe het kan dat zoveel mensen blijven geloven in goden, ondanks dat het allemaal zo onlogisch is en er zoveel aanleiding en bewijs is om te zien dat het verhaal niet klopt. Een verhaal met regels die meer over macht gaan dan over liefde voor de medemens:

1. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

2. U zult voor uzelf geen afgodsbeelden maken, noch die dienen.

3. U zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.

4. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.

Mijn bullshitradar ging rond mijn tiende verjaardag al af.

Ergens in 2020 ging hij weer af en inmiddels hebben we nieuwe goden. Die noemen we OMT/WHO/Pfizer/Hugo:

1. U zult geen andere wetenschappers voor mijn aangezicht hebben.

2. U zult niet zelf nadenken.

3. U zult op de overheid geen kritiek hebben.

4. Blijf thuis, laat u prikken en gebruik een QR-code.

Met de media als zendelingen.

Mensen, ga leven, wees vrij. Laat je geen schuldgevoel aanpraten, je doet niks fout. Doe normaal. Ga niet mee in het verhaal van dood en verderf, werk niet mee, want dan houd je deze intensieve menshouderij in stand.