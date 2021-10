Dat moet je zelf weten.

De uitspraak komt er op neer dat de maatregelen vooral en bovenal een politieke keuze zijn. O.a. om te voorkomen dat de zorg overbelast raakt. Met name in de wintermaanden neemt het aantal infecties van de luchtwegen toe wat een hoge druk op de zorg kan geven, aldus het OMT, wiens advies wordt overgenomen door de regering.

Vanuit dat vertrekpunt acht de rechter de QR code proportioneel.

Oftewel, je zou kunnen concluderen dat ons zorgstelsel onvoldoende in staat is om met seizoens virussen om te gaan. De eisen die we aan de zorg stellen te hoog zijn en dat de wijze waarop wij ons verhouden tot de dood is veranderd.

Het zijn met name oude (bejaarde) mensen met een slechte gezondheid waarbij corona, griep en andere seizoensgebonden infectieziekten een ziekenhuisopname noodzakelijk maken.

De huidige stand van de medische wetenschap is dat die steeds beter is geworden in het in leven houden van mensen. Dat is ook terug te zien in de gemiddelde leeftijd waarop een Nederlander sterft. Het zou dus goed mogelijk kunnen zijn dat door die kunde, een relatief kleine groep in een groot deel van de zorg vraag voorziet. Een consequentie daarvan kan zijn dat de zorg sneller (dan een aantal decennia geleden) overbelast wordt.

Kennelijk vinden we het als samenleving (de meerderheid sowieso) geen probleem om beperkingen opgelegd te krijgen om de huidige status quo in de zorg te behouden.

Het grappige is in deze dat er naar ‘antivaxxers’, ‘wappies’ en andere critici wordt gewezen met het verwijt dat deze egoïstisch, niet solidair zouden zijn.

Datzelfde argument zou gemaakt kunnen worden voor draaideurpatiënten, die onevenredig veel zorg afnemen. Veel ziekten, behandelingen en druk op de zorg kunnen voorkomen worden door veranderingen in de levensstijl.

Kortom, volgens mij legt de coronacrisis een ander probleem bloot. Misschien zijn de maatregelen wel een gevolg van de vergrijzing en hoe wij ons verhouden tot ziekte en dood.