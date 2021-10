Op internet is een vacature opgedoken voor een Senior projectmanager implementatie coronatoegangsbewijzen (mirror). Hugo zoekt hulp bij de handhaving van de reinheidspas. OK, dat is logisch, vanuit Hugo's point of view. Wat nieuw(s) is voor de Gewone Normale Doorsnee Burger, is dat er een einddatum aan de functie zit: 31-01-2022, met optie tot verlenging. Het enige dat ons namelijk verteld is over de coronapas (door een man die eerst een jaar lang LOOG dat het middel überhaupt nooit ingezet zou worden), is dat er geen voorwaarden zijn gesteld voor het afschaffen van het toegangsbewijs. "‘Rond 1 november leggen we alles weer een keer op de zeef", is het letterlijke wetenwijveel-antwoord dat BNR kreeg. Nou, in deze vacature zien we dat er in ieder geval tot 31 januari 2022 een senior projectmanager werk heeft. Met optie tot verlenging. Als we er geld op in zouden moeten zetten: die verlenging komt er. Want met een overheid die institutioneel LIEGT over uiterst ingrijpende, polariserende controlestaatsystemen waar bovendien geen kaders voor afschaling of stopzetting aan gesteld zijn, gaan we voor het gemak maar van het ergste uit. (via)