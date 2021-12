is dit nou niet ook onze enige kracht als europa?

Als we met dit moraal (industrie en innovatie is al wel weg) toch een vuist kunnen maken tegen china en de vs is dit misschien de enige strategie die europa heeft om tegen china en de vs geopoliek een vuist te maken..

Als die chinezen en cowboys ook zo gek te maken zijn voor deze religie en wij in europa de opperkerk, paus, het rome van klimaat kunnen worden is dat toch best een mooi iets?

Wij hebben de ideologische waarheid!

Of draait putin gewoon de gaskraan dicht, stopt china met leveren van zooi. en zitten wij hier in de kou met een lege action?