Het blijft niet bij 20 miljoen.

het rapport (2010): ec.europa.eu/home-affairs/sites/homea...

Bijlage 1.16: berekening hoe groot de opnamecapaciteit per land zou zijn, berekend op grond van het aantal inwoners per EU land per 1-1-2008 ten opzichte van het aantal vierkante kilometers per land.

Nederland heeft dan tégen dat het nu al een zeer dichtbevolkt land is. Want: hoe dichter bevolkt, hoe méér opnamecapaciteit een land zou hebben.

Als ik het goed begrijpt is wat de EU doet in dat staatje:

Aantal inwoners Nederland per 1-1-2008 is 16.357.992

Aantal vierkante kilometers Nederland is: 41.526

De ‘density’, de opnamecapaciteit (inwoners / km) komt dan uit op: 393.92

Vervolgens zou Nederland dan een “bevolkingscapaciteit berekend op dichtheidsdrempel” aan kunnen van 25.168.008 inwoners.