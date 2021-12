: A vision without action will always remain a dream...laten ze dan goddomme de bevolking meenemen in het verhaal..kan zolangzamerhand over de grens gratis snelladen bij de grote supermarketen de Shell in Aken biedt al waterstof aan sinds 2 jaar en in Nederland sukkelen we met laadpaaltjes in woonwijken waar mensen dan weer boos om worden.. Heb moeten vechten bij mijn gemeente voor vergunningen voor kleinschalige windmolen, 42 zonnepanelen en cansolair panelen ..allemaal niet mogelijk en uiteindelijk na dreiging met advocaat uiteindelijk weer wel,iedereen doet zegt en beweert maar wat er is geen heldere stip aan de horizon..Rijd zelf alweer sinds nov 2013 elektrisch en verwarm gasloos maar zonder duidelijk verhaal stuit het bij de bevolking op weerstand en onbegrip Visie omzetten in actie daarmee blijft men hier ver achterop lopen..