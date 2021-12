Politici uitlachen.... Binnenkort zitten we met Rutte 4. Iedereen klagen. Nieuw elan. Transparantie. Bekijk het maar, niks van dat alles. En Rutte gaat weer liegen en draaien en bekonkelen.

Maar zeg nou eerlijk: wat is het alternatief? Als Rutte niet, wat dan? Sylvana Simons? SP? Zeg het maar, ik weet het niet.

We zitten in een school waar de leraar Duits ook maar een beetje Alo Alo heeft gekeken, maar het is het beste wat we hebben. We moeten het ermee doen. En dat ligt niet aan de politiek. Dat ligt aan de kiezer.

De politiek is niets anders dan de thermometer in de reet van de kiezer. Stop eens met afgeven op de ministerploeg, of op de tweede kamer. Stop eens met afgeven op de media. Maar begin eens gewoon met de schuld bij de kiezer te leggen. De kiezer is lui. De kiezer is bang. De kiezer gaat problemen liever uit de weg. De kiezer is naief.

De kiezer is een junkie en die gaat niet opeens van gedrag veranderen tenzij die een paar goeie trappen onder zijn hol krijgt. Maar ja wie moet de trappen dan uitdelen? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. De junkie woont in het ouderlijke huis maar de vader en moeder liggen zelf ook in een hoek crackhoer te zijn.

Er zijn geen rolmodellen meer en de rolmodellen die zich aandienen worden terzijde geschoven. Rolmodellen rappen tegenwoordig. Rolmodellen lullen om de hete brij heen in talkshows. Rolmodellen zijn laf geworden.

Rolmodellen verlaten Nederland. De mensen die nog vrij spreken zijn weg. Zitten in de Algavre of op een canarisch eiland. In Zwitersland of in het Oostblok. Maar niet meer in Almere of Amersfoort want daar kun je je bek niet meer open trekken zonder consequenties. Vroeger werden rolmodellen op het schild gehesen. Ondernemers, uitvinders, schrijvers. Tegenwoordig wordt de eerste de beste vlogger op het schild gehesen omdat die zo leuk iets met nagels kan.

Aan het einde van het verhaal is de vraag; bent u rolmodel? En is het gerechtvaardigd dat u politici afzeikt? De rechtgeaarde Nederlander kijkt naar zichzelf in de spiegel en zegt "ja, ik betaal godverdomme al 30 jaar belasting, nog nooit ziek gemeld". Maar dan ben je tegenwoordig geen rolmodel. Dan ben je kop van jut. De staat van onze politici, van onze ambtenaren, van onze rechters, het is allemaal de schaamte voorbij. De onderbroek is toch al vuil dus laat het allemaal maar lopen ook. Maakt het allemaal nog uit.

Maar het prijskaartje. Dat komt. Sluipenderwijze komt het. Steeds meer hoogopgeleide mensen die de mogelijkheid daartoe zien ontvluchten Nederland. Steeds meer laagopgeleide, zelfs ongeletterde instroom, komt Nederland binnen. Dat zijn niet alleen oorzaken maar ook tekenen aan de wand. Het is geen vijf voor twaalf, het is al lang en breed twee uur in de nacht en de haan gaat binnenkort een keer kraaien. Slaapt u tot dan nog even door zou ik zeggen.