www.nd.nl/nieuws/nederland/1073518/in...

In Staphorst nemen covid besmettingen sterk af sinds er in elk schoollokaal luchtfilters staan van de TU Eindhoven. Uit het artikel:

"Bert Blocken, hoogleraar aerodynamica aan de TU Eindhoven en KU Leuven, die betrokken is bij het onderzoek in Staphorst, blijft zich verbazen over de kritische houding van het RIVM ten opzichte van luchtreiniging. ‘Het RIVM heeft zich vanaf het begin gekeerd tegen de aerosolen-route en sloot zich schoorvoetend aan toen er internationaal wetenschappelijk bewijs voor kwam. Ik zeg het niet snel, maar ik ben er honderd procent van overtuigd dat luchtreiniging een belangrijke stap is richting de uitgang van deze pandemie.’

Het RIVM bestrijdt kritisch tegenover luchtreiniging te staan. ‘Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat en helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties, zoals corona te beperken. Het is alleen nog onbekend in welke mate ventilatie helpt om de overdracht van corona daadwerkelijk tegen te gaan.’

Eerdere onderzoeken van Blocken naar het effect van luchtreiniging toonden aan dat tot 95 procent van de aerosolen verwijderd worden door een goede luchtfilter. ‘Daarmee elimineer je de kans op verspreiding via aerosolen bijna volledig. Dan blijven alleen de overdracht op korte afstand en de overdracht via oppervlakken over, maar van die laatste is wetenschappelijk aangetoond dat het een zeer onwaarschijnlijke route is.’"

De RIVM gaat in een ontkenningsstuik m.b.t. de aerosolen, net als eerder al met de mondkapjes.