Een kleine overwinning voor onrendabelenvervoerder Arriva in de strijd tegen overlastgevende Veiligelandiërs die het openbaar vervoer in de regio van Ter Apel terroriseren: medewerkers van Arriva krijgen een 'beperkte geweldsbevoegdheid' van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat betekent dat de Arriva-boa's de wapenstokken kunnen oppoetsen, de rubberkogels kunnen laden, de pepperspray kunnen ontgrendelen en het waterkanon kunnen klaarzetten. Nou ja, dat vermoeden we, want de precieze invulling wordt momenteel uitgewerkt, maar voor minder doen we het niet. De maatregel gaat helaas alleen gelden op de Vechtdaltreinlijn, dus de stakende buschauffeurs hebben hier weer helemaal niets aan. Ook dat door de PVV aangevraagde volwaardige politiebureau in Ter Apel gaat nog wel even duren, dus daarmee is deze boa-update het enige minuscule pluspuntje bij de aanpak van dit probleem dat al jaren doorsuddert. Misschien genoeg om deze ene treinlijn een stukje veiliger te maken, maar volledig nutteloos op al die andere plaatsen waar de uitgeprocedeerde overlastplaag ook toeslaat. Maar goed we zijn niet verbaasd; halve maatregelen die slechts symptomen bestrijden in plaats van het werkelijke probleem aanpakken zijn de reden dat we ons überhaupt in deze situatie bevinden.

Jammer voor de busboys