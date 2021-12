:

Toen het kapitalisme begon was het normaal dat kinderen niet naar school gingen en van jongs af aan hielpen het gezin te onderhouden. Kinderen leren overleven door hun ouders te helpen met jagen/verzamelen, oogst binnen halen, etc. Zo gaat dat nog steeds bij natuurvolken overal ter wereld. En trouwens ook in socialistische landen.

Het enige dat je het kapitalisme kunt verwijten is dat het geen toverstokje levert dat in een enkele seconde *poef* iedereen rijk maakt en elk kind naar school stuurt. Een sociale situatie die zo oud is als de mens verander je niet zo een twee drie.

Dan hebben socialisten het makkelijker met hun oproepen tot rancune, haat en geweld; dat zit al in elke mens. Toch kost het links vaak nog jaren om een land tot hongersnood te brengen; zij hebben dus ook geen toverstokje. Venezuela heeft er zo'n 15 jaar over gedaan om tot de huidige hyperinflatie en voedseltekorten te komen. De EU gaat daar minimaal 20 jaar langer over doen.

Wat het "eerlijk verdelen door de PvdA" betreft; dat kon alleen maar omdat het kapitalisme voldoende rijkdom bracht. In feodale en socialistische landen is dat eerlijk delen ondenkbaar; er is te weinig rijkdom dus de elite houdt alles. Een vorm van "delen" die doet denken aan de baantjesmachines van de almaar groeiende linkse overheden hier.

Dat de corruptie en talentloosheid van die elites het vergaren van welvaart in de weg staat wordt vergeten.