Het ging door merg, been en wishbone van de achterwielophanging en het was "terrible": onderweg naar een zekere pole position telde de flipperkast van Jeddah één bocht te veel voor Verstappen. Dag titelkansen in dit weekend. Hamilton (in tegenstelling tot Max in Qatar voor hem geen gridstraf voor het negeren van dubbel geel tijdens FP3) start vanaf pole, Bottas zorgt voor rugdekking op P2 en dan pas vertrekt Max vanaf P3. Dat maakt de kans om het WK te beslissen in de een na laatste race van het seizoen wel héél erg klein. Het wordt met slechts 8 punten voorsprong weer een wedstrijdje "schade beperken" en dat is op deze baan nog een hele uitdaging. Ze noemen het een "stratencircuit" maar het is aartslelijke betonnen kegelbaan die gebouwd is voor beangstigende insh'allah-snelheden en keiharde sharia-achtige straffen voor ieder stuurfoutje. Hieronder wat er moet gebeuren om Lewis van zijn achtste wereldkampioenschap af te houden, iets wat we misschien nog wel liever willen dan Max z'n eerste zien pakken, want zo rancuneus zijn we ook weer wel. Lights Out, AAWG om 18u30. Billen samenknijpen. Bord op schoot. ALLAH MAXBAR!