Basil, Mol heeft de F1 30 jaar gedragen in NL.

Je kunt voor of tegen hem zijn. Tuurlijk.

Hij mist best wel eens wat. Hij houd niet van (overzichtelijkere) duo-presentatie.

Maar zijn enthousiasme over 30 jaar die culmineert in een overwinning van Max vond ik ontroerend.

Man die leeft voor en met zijn sport, die een passie geworden is. Sterker nog, een leven.

Hoeveel ik u persoonlijk waardeer, afgeven op iemand die de passie en meeleven beleeft als hoogtepunt in zijn leven vind ik niet netjes.

Ja, Olav mist wel eens iets.Maar,

Olav Mol is de Formule 1 in Nederland.

Al 30 jaar.

Wat zou ik die man gunnen dat Max in de laatste race die hij mag verslaan WK zou worden.

Dan is voor hem alles volbracht.

En ik gun het hem.