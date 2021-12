Mijn moeder en haar familie kwamen in 1949 vanuit voormalig Nederlands-Indië, Indonesië, aan in Nederland. Opa was chinees, in 1931 te Leiden afgestudeerd in rechten, oma was Nederlandse en trouwde opa.

Zij dienden vanaf 1932 tot 1949 de Nederlandse staat en toen het koloniale spel over en voorbij was, moesten zij als vluchteling naar Nederland. Met een Nederlands paspoort in hun bezit kregen zij hier te horen dat Nederland VOL was en dat er geen werk voor hen was. Zij zouden anders zijn en niet passen in de Nederlandse samenleving. Zij moesten EN GINGEN in 1949 terug naar inmiddels onafhankelijk Indonesië. De honderden, duizenden in stukken gesneden lijken van Nederlanders, Chinezen en Indo's dreven in de rivieren naar zee.... Daar aangekomen moesten zij, om Indonesië binnen te mogen komen, hun Nederlandse paspoort afstaan en die van Indonesië aannemen. Tot 1960 bleef mijn moeder en familie in Indonesië. Ondertussen werd hun positie als allochtonen daar slechter en slechter. Uiteindelijk zijn zij in 1960 als vluchteling, als spijtoptant, statenloos naar NL gevlucht. Ze zijn jaren statenloos geweest in NL. Zij hebben niets cadeau gekregen, altijd stil hun uiterste best gedaan om erbij te horen. Zij, wij, ik deden en doen ons best voor NL.

Als allochtoon, veteraan, geboren in Nederland, en christen, heb ik het uiterst moeilijk mee om keer op keer de zielige, naïeve verhalen en acties te moeten meemaken van mijn eigen geloofsgenoten. Wij halen de vijand in huis.